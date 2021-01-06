Из-за коронавируса на Новый год жители Мурманской области остались без новогодних гуляний, зато разрешены ярмарки, уличные театры, работают катки и горнолыжные склоны.Но впереди еще один праздник - Рождество Христово. И православным северянам важно знать, как в 2021 году пройдут службы, и сможет ли коронавирус внести коррективы.- Рождественские богослужения будут, конечно, с соблюдением ограничений, - сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Надо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию - в храмах мы уже нанесли разметку. Весной мы переживали, как будут проходить службы, что на Пасху будет, как всегда, много народа. Но прихожане ведут себя ответственно. Также в некоторых храмах, например, в Спасе на Водах, проводят по две литургии как по воскресеньям, так и в праздники, чтобы избежать скопления народа и разделить потоки верующих.6 января в Рождественский сочельник в 23.00 состоится вечернее богослужение в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске. А в полночь там же начнется божественная литургия. Ее возглавит владыка Митрофан.Также 6 января божественная литургия состоится в церкви пророка Божия Илии в Сафоново, а 6 января пройдет всенощное бдение в кафедральном храме Святого апостола Андрея Первозванного в Североморске. В полночь 7 января в этом же храме состоится божественная литургия. Здесь будет служить епископ Североморский и Умбский Тарасий.Также службы пройдут во всех храмах и церквях Мурманской области. В 22.00 состоится таинство исповеди. В Спасе на Водах в 21.00 начнется всенощное бдение и великое повечерие с литией, утреня. А уже в полночь - божественная литургия. В 10.00 7 января верующие могут прийти на божественную литургию.Также в группах Мурманской епархии и Североморский епархии, а также других церквей будут проходить трансляции богослужений. Поэтому северянам старше 65 лет можно будет поберечь себя и остаться дома, тем более, что для этой категории жителей Мурманской области действует обязательная самоизоляция. А тем верующим, кто хочет прийти на службы, надо не забыть средства индивидуальной защиты. Также напоминаем, что если у вас есть признаки простуды, то надо остаться дома и вызвать врача.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧетверть века светлого пути: Мурманской епархии исполнилось 25 лет. О том, чем жила епархия и чем будет жить, рассказал Митрополит Митрофан (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru