28 декабря 2020 года в 40 километрах от побережья архипелага Новая Земля в акватории Баренцева моря перевернулось и затонуло судно \\"Онега\\", принадлежащее архангельскому рыболовецкому колхозу им. М. И. Калинина. На боту были 19 членов экипажа, только двое спаслись. Живыми оказались второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области. На данный момент они оба вернулись в Мурманск.На месте начались поисково-спасательные работы, их активная фаза завершилась 30 декабря. Тела моряков найти не удалось.Как сообщили \\"КП\\" в пресс-службе Росморречфлота, суда, которые были привлечены к поисково-спасательной операции, вернулись в места своего пребывания. Морской буксир Росрыболовства \\"Микула\\" и судно \\"Капелан\\" 1 января вели совместный поиск в районе крушения \\"Онеги\\" в акватории Баренцева моря, однако пострадавших и объектов поиска обнаружено не было.- 2 января 2021 года судна \\"Антаис\\" и \\"Капелан\\" прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. Работы по поисково-спасательной операции закрыты. 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили свои траулеры, - рассказали \\"КП\\" в Росморречфлоте.12 из 15 семей погибших на борту траулера «Онега» рыбаков-мурманчан уже получили материальную поддержку из резервного фонда Мурманской области по 1 миллиону рублей. Еще трем семьям средства будут перечислены, как только они подадут заявления. Выживший в катастрофе второй помощник капитана Владислав Буторин получит 500 тысяч рублей.Помимо региональной матпомощи, близкие погибших и пострадавших также получат выплаты от Фонда социального страхования и компании-судовладельца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМарина Ковтун о затонувшей в Баренцевом море \\"Онеге\\": \\"От этой страшной новости болью сковало сердце\\". Бывший губернатора Мурманской области выразила соболезнование семьям пропавших моряков (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru