27 декабря 1995 года решением Священного Синода Русской православной церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II образована Мурманская и Мончегорская епархия – ее выделили из состава Архангельской епархии. До 26 февраля 2019 года митрополию возглавлял владыка Симон, а когда он ушел на покой, правящим архиереем стал Митрофан. В 2013 году из состава Мурманской и Мончегорской епархии была выделена Североморская епархия. Что изменилось за четверть века, что прошли с особого для православных северян дня, рассказал владыка Митрофан.- Можно даже сухими цифрами сказать, что когда епископ Симон прибыл сюда, здесь было всего 8 приходов. На сегодняшний день у нас 60 храмов, в Североморской епархии – 30. Возрождены монастыри, например, в этом году в Мурманске на улице Кооперативной был открыт Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь. Идет большая работа по всем направлениям и активное внедрение веры во все сферы нашей жизни, - рассказывает митрополит.Священник в наши дни работает не только в храме. За 2020 год расправил плечи институт военного духовенства. Активно работают священники с заключенными, с лицами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Например, при монастыре на Кооперативной создан приют для тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы или просто не знает, как жить дальше. Духовенству не так уж легко работать с теми, у кого на душе такие глубокие раны, что ни одного лекарство не вылечит. Но все-таки с молитвой они не закрывают приют, а работают дальше.- Новое направление для меня, которое поручил мне Святейший Патриарх возглавить, это Патриаршая комиссия по физической культуре и спорту. Как вы знаете, в Мурманске ведется работа по созданию уникального для России проекта, такого еще не было - духовно-спортивного центра. К сожалению, должен констатировать, что иногда тренеры используют нецензурную брань в присутствии воспитанников. Чему они могут хорошему научить? Спорт должен развивать не только тело, но и дух, - уверен владыка Мирофан.Пандемия коронавируса еще раз показала, как сильна должна быть вера священнослужителей. Ведь если раньше в больницы на причащение их пускали без проблем, то сейчас медучреждения стали больше похожи на неприступные крепости.- Священнослужители как навещали пациентов в больницах, так и продолжают это делать. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности: надеваются специальные защитные костюмы, маски. Не всегда их пускают к больным, мало одной воли пациента. Понимаем, что у медработников есть свои регламенты, правила. Но часто приходится обращаться к министру здравоохранения Мурманской области за помощью, к счастью, контакт с Дмитрием Панычевым у нас налажен. Но бывают и печальные случаи. Например, недавно в «Севрыбу» не пустили священнослужителя. Он долго пытался попасть к пациенту, но тот умер, не дождавшись причащения, - сообщил митрополит.Оглядываясь назад, надо не забывать смотреть вперед. Какие планы у епархии? Большие! Как бы ни штормило, корабль идет вперед.- Идет работа по созданию храмов, например, они будут построены в Сафоново, на острове Кильдин, в Умбе. Но больше всего нас заботит Мурманск - здесь очень мало храмов, и это не соответствует статусу города. Особенно плохо все обстоит в Первомайском округе, где людям почти негде помолиться. Строятся церкви других конфессий, но не православной, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.Еще одной важной миссией в митрополии считают восстановление исторической справедливости.- При Божьей помощи нам открылась правда. В Санкт-Петербурге мы нашли документ, из которого узнали, о чем думали Синод и император накануне революции. Оказывается, был документ об открытии всероссийского сбора и создании комитета по сооружению величественного храма-памятника погибшим во Второй Отечественной войне (так в императорской России называли Первую мировую). Через несколько дней после подписания документа грянула революция, и о нем забыли, - рассказал владыка.Спустя более чем век о планах узнали - митрополит Митрофан рассказал о них в Мурманской областной Думе, правительстве региона и администрации Мурманска и везде услышал, что храм-памятник нужен.- Также мы показали документы заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко во время его приезда в Заполярье. Он увез их с собой, пообещав, что будет говорить об этом на самом высоком уровне, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.Для храма уже ищут место. Было предложение поставить его рядом с Алешей, но он не вписался в концепцию этого места, да и советский памятник и храм контрастировали бы друг с другом. Поэтому сейчас главный вариант - площадка на улице Капитана Буркова, где раньше располагались аттракционы.КСТАТИК своему 25-летию Мурманская и Мончегорская епархия получит особый подарок: в Кандалакше будет открыт памятник Феодориту Кольскому. Именно с ним на полуостров пришло православие. И появление монумента верующие считают добрым знаком. К слову, ведется работа над тем, чтобы на кольской земле также в камне или металле была увековечена память Александра Невского и Александра III.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИкону «Кольская троица» изготовили в Москве по заказу Мурманской епархии. На ней изображены преподобный Феодорит Кольский, Трифон Печенгский и Варлаам Керетский (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru