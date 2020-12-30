На днях в Мурманской области пророчили отставку сразу двум региональным министрам - Анне Багровой и Денису Клебанову. И это предсказание действительно сбылось.Так, 29 декабря свое кресло на время покинула министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова. Напомним: в отношении нее была возбуждена служебная проверка после жалобы северян на то, что их дачи могут снести.30 декабря последовало увольнение министра спорта и молодежной политики Дениса Клебанова. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.- В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 33 3акона Мурманской области от 13.10.2005 \\"О государственной гражданской службе Мурманской области\\" постановляю расторгнуть служебный контракт, освободить от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы министра спорта и молодежной политики Мурманской области Дениса Клебанова 30 декабря 2020 года по инициативе государственного гражданского служащего, - говорится в официальном документе.БиографияНа службу в правительство Заполярья 42-летний бывший футболист из Москвы заступил в январе 2020 года.В свое время спортсмен окончил московскую СДЮШОР «Спартак», а после выступал в составе таких команд, как «Локомотив», «Спартак», «Орел», в пермском «Амкаре» и других. Однако в 27 лет ему пришлось распрощаться с большим спортом из-за травм. Вскоре после этого Денис Клебанов перенес трансплантацию почки, после которой он вернулся к нормальной жизни, но дорога в футбол была для него закрыта.Денис Вадимович успел поработать в правительстве Москвы, Москомспорте, компании «Итера» и Федерации велосипедного спорта России. Также он был координатором по проектной деятельности в Общероссийском народном фронте Московской области и руководителем аппарата Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников».Получается так, что на каждом из этих мест экс-футболист не проработал и двух лет, за исключением «Российского движения школьников». И Мурманская область исключением из этого правила не стала - продержался Денис Клебанов в качестве министра лишь один год, ведь на службу он заступил в январе 2020-ого.Чем запомнилсяВероятно, Денис Клебанов не оправдал доверия главы региона. Вообще, министр мелькал в информационном поле нечасто, так что о его деятельности судить сложно.Из масштабных событий, что проходили под его крылом, можно вспомнить онлайн-кибертурнир Arctic Cyber Games, который проводился минувшей осенью.Из небольших проектов, в которых он был задействован, разработка логотипа студенческой баскетбольной команды МГТУ, участие в открытом диалоге «Лайфхаки по взаимодействию с государственными органами власти» и онлайн-форуме «Арктика глазами молодежи».Также министр проводит встречи с молодыми спортсменами Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинистр экономического развития Мурманской области: «Выйти на рост населения пока невозможно, но планируем сократить сальдо миграции». Каким должно быть Заполярье к 2023 году (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru