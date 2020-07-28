Столичный старт

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Владимир Лабинов, министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Визитная карточка

Событие это и знаковое, и значимое. В последнее время много пишут о сложной ситуации в экономике, о снижении предпринимательской активности и даже закрытии предприятий, а Николай Федоренко наоборот, расширяет бизнес. Более того, в столицу пришел сельский фермер, который наряду с рыбной продукцией под собственным брендом предлагает помощь в продвижении на столичный рынок продовольственных продуктов из региона. Неслучайно на фасаде магазина красуется слово «Карелия».

В столицу пришел сельский фермер, который наряду с рыбной продукцией под собственным брендом предлагает помощь в продвижении на столичный рынок продовольственных продуктов из региона.

- У меня всегда нелегкие времена, - то ли в шутку, то ли всерьез заметил Николай Федоренко, отвечая на назойливые вопросы. - Выращивание рыбы зависит от многих факторов. Здесь расслабиться, пустить дело на самотек нельзя, потому что ничего не получишь. Главное - любить то, чем занимаешься. И тогда обязательно найдешь выход из любой ситуации.

В Москве открылся первый фирменный магазин карельского форелевода Николая Федоренко.

В форелевом хозяйстве Николая Федоренко реализуется та самая формула «от поля до прилавка» (в его случае - «от садка до прилавка»), о которой говорят много и на разных уровнях. Путь к этому был непростым. Как он сам рассказывает, более 20 лет работал без прибыли - все заработанное вкладывал в развитие. А сегодня в перечне продукции - охлажденная, соленая, копченая рыба, икра, рыбий жир. Фактически производство стало безотходным.

Продукцию форелевого хозяйства Николая Федоренко отличает отсутствие консервантов и красителей.

Первый магазин был открыт в Карелии в Янишполе, вблизи автомагистрали Санкт-Петербург - Мурманск. Аккуратно упакованные разделанные кусочки филе, жемчужные крупинки икры, аппетитные балыки быстро завоевали популярность и в республике, и за ее пределами… Почему фирменный магазин открыли в Москве? «Ко мне неоднократно звонили- обращались с вопросом: где в столице России можно купить нашу рыбу? - продолжает Николай Федоренко. - Более того, москвичи специально с этой целью приезжали в Карелию. И теперь этот вопрос я решил. Если спрос продолжит расти, возможно, откроем еще магазины, в других районах города».

Деловая хватка

- Нельзя награды забирать у всех! - такое необычное пожелание высказал Вадим Туманов, почетный гражданин Республики Карелия, участвовавший в церемонии открытия магазина. Известно, что продукция форелевого хозяйства Николая Федоренко является победителем и лауреатом ряда смотров-конкурсов, выставок в России и за пределами страны. Сам он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, неоднократно поощрялся на республиканском уровне. Николай Федоренко признает, что, безусловно, все эти достижения и победы были бы невозможны без поддержки тех, кто рядом. Зачастую при этом партнеры превращаются в настоящих друзей. Вадим Туманов - один из тех, кто внутренним чутьем разглядел в начинающем фермере будущего крупного рыбовода, ныне прославившего Карелию.

Первый покупатель.

Сегодня Николай Федоренко, развивая собственный бизнес, помогает развитию экономики республики. Давнюю идею ухода от зависимости в поставках малька решил осуществить на Сунской птицефабрике в Янишполе. А производство высококачественных кормов для рыбы, в которых сегодня испытывает дефицит, планирует начать на базе приобретенного кирпичного завода в селе Березовка Кондопожского района Карелии.

Надежда и опора

Продукцию форелевого хозяйства Николая Федоренко отличает отсутствие консервантов и красителей. Как же можно рыбу сохранять без их применения? Выбран оптимальный вариант для переработки, которая производится непосредственно в районе вылова. Ну и, конечно, специальная упаковка, быстрая доставка потребителям.

Среди гостей церемонии открытия магазина в Москве были Владимир Лабинов, министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, представители торгово-промышленной палаты, Роспотребнадзора, других республиканских и столичных организаций.

- В 2019 году получили 2,2 тысячи тонн товарной рыбы, а в нынешнем планирую достигнуть трехтысячной отметки, - говорит Николай Федоренко. - И это не только форель. Рассчитываю осенью выловить чира, сига и муксуна, которые славятся отменными гастрономическими и диетическими свойствами. Их можно широко применять для приготовления сырых блюд, к примеру, популярных ныне роллов, суши, сашими, а также строганины, салатов. Пока в Карелии этой рыбой никто не занимается...

Среди гостей церемонии открытия магазина в Москве были Владимир Лабинов, министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, представители торгово-промышленной палаты, Роспотребнадзора, других республиканских и столичных организаций. Сюда же специально из Санкт-Петербурга приехал и егерь Кузьмич (актер Виктор Бычков) - незаурядный, смекалистый и добродушный персонаж знаменитых комедийных кинолент об особенностях национальной охоты и рыбалки, снятых на фоне чудесной карельской природы. И здесь он оказался, чтобы… «произвести в Кузьмичи». Этим званием прямо во время открытия магазина были отмечены Николай Федоренко и Вадим Туманов.

Николай Федоренко (на фото слева) с Вадимом Тумановым.

- С некоторых пор я стал плодить в России Кузьмичей, - сказал Кузьмич (Виктор Бычков). - У меня нет икры, но есть знаменитые шапки. Теперь их становится больше. И хочу сказать, на этих людей можно положиться, это гордость страны. И если Россия живет, то благодаря таким вот Кузьмичам. Вспомните, по вашей жизни, кто помогает, поддерживает? К кому обращаетесь? К Владимирычу, Николаичу, Кузьмичу, Петровичу... У них нет ни фамилии, ни должности, а есть просто хороший человек. Пусть прирастает Россия Кузьмичами!

Продукция форелевого хозяйства Николая Федоренко является победителем и лауреатом ряда смотров-конкурсов, выставок в России и за пределами страны

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