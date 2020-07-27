Во время салюта на Дне ВМФ в Североморске пострадал военнослужащий

В Североморске 26 июля было тепло, солнечно и нарядно: пандемия коронавируса не смогла отменить празднование Дня ВМФ. Увы, такой важный для Заполярье праздник был омрачен.

Окончанием праздника стал традиционный салют. Во время залпов очевидцы заметили, что на трибуне упал мужчина. В суматохе не разобрались, что с ним случилось: кто-то предположил, что зрителя сморил алкоголь, кто-то – что обостроилась контузия, ведь упавший был в военной форме. Однако прозвучала и версия, что в голову мужчин прилетело что-то от залпов салюта.

А на следующий день после праздника в «ВКонтакте» появился такой пост.

- Сегодня ночью наш брат, друг, товарищ, морской пехотинец, ветеран боевых действий и просто отличный парень Дмитрий Чемалин попал в реанимацию! При странных стечениях обстоятельств во время проведения праздничного салюта, посвященному Дню ВМФ в городе Североморск, в голову Диме прилетел осколок снаряда, из-за чего он получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка! Потерял много крови! На данный момент состояние критическое! Держим кулачки и молимся за состояние Димы, и чтоб он выкарабкался! На данный момент требуется помощь в отправке его близких к нему в больницу Из Сыктывкара в Североморск! – пишет Алексей Голубецкий, который представился другом пострадавшего.

Ситуацию прокомментировали на Северном флоте. Там подтвердили, что во время салюта на трибуне пострадал военнослужащий из морской пехоты, который служит в Мурманской области, однако не залпы тому виной.

- В голову мужчине попал предмет, вероятнее всего, подвыпившая компания кинула бутылку. Салют во время празднования Дня Военно-Морского флота проходит с соблюдением всех мер безопасности и не может стать причиной травмы для зрителей, - уточнили «КП» в пресс-службе Северного флота.

Во время залпов не используются какие-либо металлические предметы, если говорить очень просто, они представляют собой картонные шары, которые сгорают без остатка. Тем более, что залпы производятся в сторону Кольского залива.

На Северном флоте отметили, что все мероприятия праздника безопасны для зрителей. Фото: правительство Мурманской области

В пресс-службе Северного флота уточнили, что пострадавший военнослужащий находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает. Полиция занимается поиском тех, из-за кого молодой мужчина попал в больницу.

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