2020-07-27T17:01:19+03:00
Происшествия

Во время салюта на Дне ВМФ в Североморске пострадал военнослужащий

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Чемалин находится в больнице в тяжелом состоянии.Дмитрий Чемалин находится в больнице в тяжелом состоянии.
Изменить размер текста:

В Североморске 26 июля было тепло, солнечно и нарядно: пандемия коронавируса не смогла отменить празднование Дня ВМФ. Увы, такой важный для Заполярье праздник был омрачен.

Окончанием праздника стал традиционный салют. Во время залпов очевидцы заметили, что на трибуне упал мужчина. В суматохе не разобрались, что с ним случилось: кто-то предположил, что зрителя сморил алкоголь, кто-то – что обостроилась контузия, ведь упавший был в военной форме. Однако прозвучала и версия, что в голову мужчин прилетело что-то от залпов салюта.

А на следующий день после праздника в «ВКонтакте» появился такой пост.

- Сегодня ночью наш брат, друг, товарищ, морской пехотинец, ветеран боевых действий и просто отличный парень Дмитрий Чемалин попал в реанимацию! При странных стечениях обстоятельств во время проведения праздничного салюта, посвященному Дню ВМФ в городе Североморск, в голову Диме прилетел осколок снаряда, из-за чего он получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка! Потерял много крови! На данный момент состояние критическое! Держим кулачки и молимся за состояние Димы, и чтоб он выкарабкался! На данный момент требуется помощь в отправке его близких к нему в больницу Из Сыктывкара в Североморск! – пишет Алексей Голубецкий, который представился другом пострадавшего.

Ситуацию прокомментировали на Северном флоте. Там подтвердили, что во время салюта на трибуне пострадал военнослужащий из морской пехоты, который служит в Мурманской области, однако не залпы тому виной.

- В голову мужчине попал предмет, вероятнее всего, подвыпившая компания кинула бутылку. Салют во время празднования Дня Военно-Морского флота проходит с соблюдением всех мер безопасности и не может стать причиной травмы для зрителей, - уточнили «КП» в пресс-службе Северного флота.

Во время залпов не используются какие-либо металлические предметы, если говорить очень просто, они представляют собой картонные шары, которые сгорают без остатка. Тем более, что залпы производятся в сторону Кольского залива.

На Северном флоте отметили, что все мероприятия праздника безопасны для зрителей. Фото: правительство Мурманской области

На Северном флоте отметили, что все мероприятия праздника безопасны для зрителей. Фото: правительство Мурманской области

В пресс-службе Северного флота уточнили, что пострадавший военнослужащий находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает. Полиция занимается поиском тех, из-за кого молодой мужчина попал в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске. Столица Северного флота - лидер по новым заболевшим коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ученые нашли у Мурманской области крайне негативные тенденции к снижению социально-экономического положения
ДТП в Апатитах: иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате
В Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция
У рынка в Кандалакше нашли труп
К осени в Мурманске сдадут стадион на улице Гвардейской и новое здание областного суда
ЖительМурманска шесть лет бегал от приговора за торговлю наркотиками в особо крупном размере
В Умбе украли живую черепашку
В Мурманске ищут 50-летнего мужчину с эпилепсией
Губернатор Мурманской области: «Церковь Петра и Павла в Варзуге надо сохранить!»
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу
Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов
Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек
Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина
За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза
Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области