Территорию плавильного цеха в Никеле превратят в модное пространство

К концу декабря 2020 года Кольская ГМК постепенно остановит работу плавильного цеха в поселке Никель – процесс начался в конце 2019 года. Производство была признано устаревшим, вредным для окружающей среды и непригодным для реконструкции. Однако совсем замок на него не повесят, потому как здания станут домом для креативных предпринимателей, готовых идти в ногу с 21 веком.

На прошлой неделе «Норникель» объявил конкурс долгосрочных бизнес-проектов: по его итогам выберут и поддержат тех, кто переедет на территорию плавильного цеха и сможет создать здесь пространство, куда будут стремиться не только местные жители, но и туристы.

- Наша цель – решение социальных вопросов, а цель конкурса– отобрать инвестиционные, туристические и культурные бизнес-проекты. Мы хотим видеть новое индустриальное многофункциональное пространство, где будет простор для разумных фантазий, мы должны думать над нестандартным формами досуга. Это пространство ждет культурная реинкарнация, а также экологическая трансформация: здесь могут разместиться зеленые крафтовые производства и новые формы хозяйствования, - отмечает статс-секретарь— вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Примеры такого преображения промышленных зданий в общественные места есть - модный район в Нью-Йорке Сохо, где раньше развивалась текстильная индустрия, а теперь процветает шопинг. Есть ли такой потенциал у плавильного цеха в Никеле? В КГМК уверены, что ответ однозначный – «да». Ведь строительство новых больших зданий требует не только времени, но и денег. А тут – готовые удобные помещения.

...с разными видами производства, рукоделия и досуга.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Общая высвобождаемая площадь составляет 49 тысяч квадратных метров, здания находятся в хорошем состоянии. Эта промышленная площадка обеспечена энергетическими и транспортными артериями: рядом находятся трасса «Кола», дорога Заполярный – Сальмиярви, железная дорога, - отметил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов.

Выделенной тепловой и энергетической мощности хватит для реализации крупных промышленных проектов, хотя для участия в конкурсе ждут также малый и средний бизнес. Места хватит всем.

- Приоритет будет у культурных и инвестиционных проектов, которые также отличает экологическая безопасность и заботливое отношение к окружающей среде, - рассказывает директор центра «Вторая школа», ставшей оператором конкурса, Андрей Фоменко. – Принять участие могут как компании, так и индивидуальные предприниматели. В обязательном порядке резидент не должен иметь задолженность, статуса банкрота и судебных исков, но должен быть зарегистрирован на территории РФ. В случае победы компания должна быть зарегистрирована на территории Печенгского района не позднее чем через 15 суток.

Участникам конкурса надо будет не только представить свой проект, но и защитить его. Что важно, процедуру отмечает гибкость: все идеи будут обсуждаться с возможностью корректировки.

Чтобы стать участником конкурса, надо зайти на сайт www.nnstartup.ru, зарегистрироваться в личном кабинете и подать онлайн-заявку до 31 октября этого года.12 ноября станут известны полуфиналисты, 30 числа состоится презентация проектов-финалистов, а уже в декабре пройдет заседание экспертного совета, на котором выберут победителей.

«Норникель», правительство Мурманской области и руководство Печенгского района помогут инвесторам и предпринимателям, которые будут работать в Никеле. В частности, среди мер поддержки – субсидии на погашение процентов банковских кредитов, льготные условия аренды или передачи в собственность площадей плавильного цеха.

- Компания вместе с администрациями района и области определяет долгосрочное видение развития Никеля и района. Мы заложили фундамент для реализации интересных проектов. Верим, что вместе мы можем реализовать все идеи, чтобы Никель и Печенгский район развивались в новом ключе, - уверена директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

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