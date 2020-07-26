Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 июля 2020 года: в Мурманской области прошли рейды по соблюдению масочного режима в транспорте

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 9311 заболевших COVID-19, 5163 человека выздоровели и 64 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца эпидемии. В городе-герое уже заболели 4535 человек. Только 124 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохраняется вот уже несколько дней.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 7014 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 165 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 359), Североморске (+14, всего 751), Печенгском районе (+7, всего 265), Апатитах (+2, всего 236), Кировске (+3, всего 145), Оленегорске (+4, всего 68), Мончегорске (+2, всего 387), Кандалакшском районе (+1, всего 92), Терском районе (+2, всего 19), ЗАТО Видяево (+1, всего 16).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4535 случаев

Белокаменка - 2297 случаев

Североморск - 751 случай

Мончегорск – 387 случаев

Кольский район - 359 случаев

Печенгский район - 265 случаев

Апатиты – 236 случаев

Кировск – 145 случаев

Кандалакшский район – 92 случая

Ковдорский район - 81 случай

Оленегорск – 68 случаев

Ловозерский район - 24 случая

Полярный – 21 случай

Терский район – 19 случаев

ЗАТО Видяево - 16 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4535

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 19

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе выявили 2 новых случая заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 92

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 236 и 145 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 359 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Проверки в транспорте В Мурманской области прошли рейды по соблюдению масочного режима пассажирами и сотрудниками в поездах и на вокзалах. Проверки прошли представители регионального Минтранса на станции Выходной, а также в Кандалакше и Оленегорске. - Провели проверку исполнения противоэпидемических мер непосредственно на станции, на платформах и вокзалах, а также при организации перевозок пассажиров на поезда дальнего следования и от них. Заходили в салоны автобусов, напоминали пассажирам про маски, акцентировали внимание, что не нужно снимать их до завершения поездки, - сообщили в оперштабе.

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