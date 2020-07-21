2020-07-21T11:39:38+03:00
Дом. Семья

В Мурманске живых щенков выкинули в пакете в урну

Несколько малышей умерли до того, как их нашли [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Шесть щенков из десяти умерли до того, как нашли пакет. Фото: vk.com/murmanskgroupШесть щенков из десяти умерли до того, как нашли пакет. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Человеческая жесткость иногда не знает границ, равно как и благородные поступки могут вернуть веру в людей. В истории, которая произошла в Мурманске и где ещё не поставлена точка, смешалось и то, и другое.

В десятом часу вечера 20 июля в группе “Мурманск” появился пост, от которого мороз по коже.

- На улице Полярные Зори у «Новой планеты» кто-то выкинул пакет щенков прямо в урну! До утра без молока могут не дожить, а в приют не взяли, если у кого-то есть кормящая собака или возможность передержки, напишите, - обратилась к землякам Ольга Полистовская.

Увы, до того, как люди нашли пакет с пленниками, шесть щенков из десяти умерли. А вот четырех успел забрать домой Сергей Михеев, пока они совсем не замерзли. И встал вопрос, как выходить малышей, которые только-только появились на свет.

- Мы их стали выкармливать молоком из пипетки 10 миллилитров съедят и все, наелись. Они взбодрились. Одного щенка забрали в тот же вечер, когда их нашли, еще одного - ночью. За третьим щенком должны приехать сегодня, а четвертого мы с женой оставим себе, - рассказал "КП" Сергей Михеев.

Кто же выкинул щенков, пока загадка. В полицию Мурманска заявлений по жуткой находке от горожан не поступало.

В Мурманске нашли пакет с живыми щенками.Фото: vk.com/murmanskgroup

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ИСТОЧНИК KP.RU

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