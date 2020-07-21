В Мурманске живых щенков выкинули в пакете в урну

Человеческая жесткость иногда не знает границ, равно как и благородные поступки могут вернуть веру в людей. В истории, которая произошла в Мурманске и где ещё не поставлена точка, смешалось и то, и другое.

В десятом часу вечера 20 июля в группе “Мурманск” появился пост, от которого мороз по коже.

- На улице Полярные Зори у «Новой планеты» кто-то выкинул пакет щенков прямо в урну! До утра без молока могут не дожить, а в приют не взяли, если у кого-то есть кормящая собака или возможность передержки, напишите, - обратилась к землякам Ольга Полистовская.

Увы, до того, как люди нашли пакет с пленниками, шесть щенков из десяти умерли. А вот четырех успел забрать домой Сергей Михеев, пока они совсем не замерзли. И встал вопрос, как выходить малышей, которые только-только появились на свет.

- Мы их стали выкармливать молоком из пипетки 10 миллилитров съедят и все, наелись. Они взбодрились. Одного щенка забрали в тот же вечер, когда их нашли, еще одного - ночью. За третьим щенком должны приехать сегодня, а четвертого мы с женой оставим себе, - рассказал "КП" Сергей Михеев.

Кто же выкинул щенков, пока загадка. В полицию Мурманска заявлений по жуткой находке от горожан не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/791683" frameborder="0"></iframe> В Мурманске нашли пакет с живыми щенками.Фото: vk.com/murmanskgroup

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