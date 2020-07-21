Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 июля 2020 года: в Мурманске количество заболевших превысило 4000 человек

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 21 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 8444 заболевших COVID-19, 4394 человек выздоровели и 52 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск выбился в лидеры в коронавирусном рейтинге Заполярья и стремиться нарастить отрыв. В городе-герое уже заболели 4016 человека. Только 83 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже десять дней, всего там подхватило опасный вирус 2295 рабочих.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 6149 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 172 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 322), Североморске (+68, всего 574), Мончегорске (+4, всего 362), Печенгском районе (+9, всего 228), Кировске (+1, всего 135) и Кандалакшском районах (+2, всего 79).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4016 случая

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 574 случаев

Мончегорск – 357 случаев

Кольский район - 322 случаев

Апатиты – 227 случаев

Печенгский район - 219 случаев

Кировск – 135 случая

Ковдорский район - 78 случаев

Кандалакшский район – 79 случаев

Оленегорск – 55 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 16 случаев

ЗАТО Видяево - 14 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по городам Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4016

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 133 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 79

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 227 и 135 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 322 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 10 новых заболевших.

Ушел в отрыв

По данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 июля 2020 года, число зараженных в областном центре превысило 4 тысячи и на данный момент составляет 4016 человек. За последние сутки прибавилось 83 человека.

На втором месте по числу заболевших Североморск (+68, всего 574), на третьем - Мончегорск (+4, всего 362).

Второй пошел

Вслед за главой администрации Евгенией Никорой - положительный тест на COVID-19 - коронавирус подхватил и его заместитель Виталий Ролзыскуд. Об этом "Комсомолке" сообщил сам Евгений Викторович. Розыскул тоже госпитализирован, но в другую больницу. Больше заболевших новой коронавирусной инфекцией в администрации города-героя нет.

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