Мурманская и Калужская области будут сотрудничать в сфере туризма

Коронавирус показал, что в отпуск необязательно отправляться на курорты - можно прекрасно отдохнуть на родных просторах. Причем даже не в Сочи или Крыму, хотя море – это, конечно, хорошо. В других регионах тоже есть что посмотреть. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве.

- У нас с Калужской областью давние связи. Подводники и атомщики Кольского Заполярья проходят переподготовку и повышение квалификации в Обнинске. Отношения между людьми теплые. Наша задача - выстроить дополнительное полезное и выгодное для двух регионов сотрудничество. Я, со своей стороны, готов сделать все необходимое для того, чтобы наши коммуникации крепли и развивались, – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

В ходе рабочей встречи стороны договорились совместно проработать вопрос об использовании аэропортов «Мурманск» и «Хибины» для организации транзитных рейсов через воздушную гавань Калуги - это даст новые возможности жителям и увеличит туристический поток между регионами.

Кроме того, как было отмечено на встрече, предприятиям Кольского Заполярья могут быть интересны промышленные возможности Калужской области – производство тепловозов, приборов и станков.

Подписанное сегодня соглашение станет базовым документом и правовой основой для сотрудничества. Наиболее перспективные направления, прописанные в документе, – экономика, промышленное производство, инвестиции, торговля, предпринимательская деятельность, наука, высокие технологии, мирное использование атомной энергии, образование, здравоохранение, транспорт, дорожное хозяйство и другие.

КОНКРЕТНО

Что посмотреть в Мурманской области

1. Без Териберки никуда! Гостям Заполярья обязательно надо посетить поселок, чтобы увидеть кладбище судов, живописные скалы и побережье Северного Ледовитого океана, водопады и многое другое.

2. Не отстает по красоте и Терский берег – это пески Кузомени, аметистовый берег, одно из самых красивых сел России – Варзуга, дикие лошади.

3. Кандалакша – это кусочек юга в Заполярье. Идеальное место для наблюдения за зверями и птицами - у Кандалакшского залива, также можно увидеть лабиринт и стоянку древнего человека.

4. Только кажется, что достопримечательности Мурманска можно увидеть за один день, а на самом деле прогулка будет долгой: ледокол «Ленин», памятник Алеше, каменный лабиринт и наследие ледникового периода – Бараний лоб… Перечислять можно долго.

5. Хибины прекрасны и зимой, и летом. Здесь можно покататься на лыжах, попробовать дайвинг в озерах, пройти сложными маршрутами по перевалам и хребтам, полюбоваться северным сиянием.

Что посмотреть в Калужской области

1. Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского – уникальное место, ведь первый камень в его основание заложил лично Юрий Гагарин. После его посещения нелишним будет прогуляться к музею ракетных войск стратегического назначения в Балабаново.

2. Оптина пустынь — один из самых известных мужских монастырей в России. Был основан в конце XVI века, а в XIX веке стал одним из духовных центров страны.

3. Калужские засеки – природный заповедник государственного значения, а еще один интереснейший природный уголок – национальный парк «Угра».

4. «Никола-Ленивец» — арт-парк и природно-творческий кластер площадью в 600 гектаров в Калужской области, на территории национального парка «Угра».

Кольцовские пещеры – место загадочное. Древние люди придавали им мистическое значение, а современники считают их прекрасным местом для поиска всевозможных артефактов и свидетельств жизни прошлого.

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