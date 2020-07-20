В Мурманской области отправили на утилизацию три тонны батареек и кучу пластиковых крышечек

В Мурманской области постоянно проходят субботники, экомарафоны. Но что не менее значимо, так это правильно утилизировать отходы, которые могут навредить природе и человеку.

Не убивайте ежиков!

В Мурманске с недавних пор работают два пункта приема вторсырья, куда можно сдать батарейки, шины и автомобильные аккумуляторы. Эти предметы нельзя просто выбрасывать в мусорку.

- Особенно показательна история с батарейками. Казалось бы, маленькая батарейка, но какой большой вред экологии она может нанести за те 100 лет, которые будет разлагаться и отравлять землю и воду. Говорят, что одна выброшенная батарейка убивает ежика, - рассказывает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро - собирайте их и сдавайте бесплатно в специальные пункты приема.

Летом прошлого года были отправлены на переработку из Мурманска в Челябинск, на завод «Мегаполисресурс», четыре тонны батареек. Отработанные элементы питания собирали в рамках акции «Батарейка, сдавайся!», которая проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона.

А 13 июля еще 3 тонны батареек отправились на переработку на Урал.

- В общей сложности за год усилиями экоактивистов Севера было собрано более семи тонн батареек! Такие объемы в истории региона впервые были отправлены на переработку, - отметили в Центре экологических инициатив «Чистая Арктика».

Акция «Батарейка, сдавайся!» в нашем регионе продолжается и сейчас. Специальные боксы установлены в восьми городах Мурманской области. В скором времени организаторы планируют расширить географию и привлечь к экологическому проекту жителей всех муниципалитетов.

«Польза для природы – неоценима» В этом году в Мурманске на улице Шевченко, 34 открылся специализированный модуль для сбора вторсырья. Пункт принимает у северян на безвозмездной основе батарейки, утратившие потребительские свойства. Сбор организован Мурманским региональным центром комплексной утилизации совместно с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области.

- Все больше людей, обеспокоенных проблемами экологии, стремятся сдать отработанные элементы в специализированные пункты. Открытие такого модуля для нас, безусловно, значимое событие. Своевременно сдавая использованные батарейки на утилизацию, каждый из нас вносит вклад в общее дело охраны окружающей среды, – подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.

На коммерческой основе в пункт также можно сдать автомобильные шины. Комплект из четырех покрышек ориентировочно примут за 600 рублей. Кроме того, в пункте можно сдать автомобильные аккумуляторы, получив за это денежное вознаграждение.

- Не относите шины на помойку! Да, за комплект из четырех шин нужно будет заплатить порядка 600 рублей, но зато польза для природы будет неоценима. Если у вас есть отслуживший свое автомобильный аккумулятор, то, сдав его, можно заработать от 500 рублей, - призывает глава заполярного региона Андрей Чибис.

Аналогичный специализированный модуль функционирует в Мурманске по адресу: ул. Подгорная, 86а (территория возле АЗС «Лукойл»).

Крышечки с надеждой на будущее

Чтобы творить добрые дела, много усилий не нужно. Помогать больным детям в Мурманской области можно с помощью сбора обычных пластиковых крышечек на переработку. В регионе для этого проходит специальная экологическая акция «Крышечки надежды».

- Собранные пластиковые крышки отправляются на общий склад к организаторам акции - на Детскую эколого-биологическую станцию. Всего необходимо собрать 400 килограммов крышечек для отправки на переработку в Санкт-Петербург, на завод вторичных полимеров. Вырученные средства передадут в благотворительный фонд «Подари надежду» в Кандалакше для оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации, - отметили в центре «Чистая Арктика».

Волонтеры принимают только чистые, без наклеек, пластиковые крышки с маркировкой № 2 (HDPE или PE HD). Это могут быть крышки от пищевых напитков в пластиковых упаковках «тетрапак» и «дойпак», а также кольца от крышек и ручки от 5-литровых бутылок.

Куда сдавать?

Батарейки принимают по следующим адресам: Мурманск

ул. Шевченко, 34 (возле гипермаркета «Лента»);

ул. Подгорная, 86а (возле АЗС «Лукойл»);

пр. Ленина, 45 (МФЦ по Октябрьскому округу); ул. Хлобыстова, 26 (МФЦ по Ленинскому округу); ул. Щербакова, 26 (МФЦ по Первомайскому округу); пр. Кольский, 1 (здание администрации); Полярные Зори, ул. Сивко, 1 (здание администрации); Кандалакша, ул. Первомайская, 34 (здание администрации); Оленегорск, пр. Ленинградский, 5 (МФЦ); Североморск, ул. Колышкина, 9 (МФЦ); Мончегорск, ул. Комсомольская, 5 (МФЦ); Апатиты, пр. Ленина, 1 (здание администрации); Кировск, ул. Юбилейная, 13 (МФЦ).

Боксы для приема крышек установлены в Мурманске по адресам:

улица Тарана, 25, 1-й этаж;

улица Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж;

улица Челюскинцев, 14, гимназия № 3.