Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 июля 2020 года: кому в Мурманской области назначают тест на коронавирус
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 8372 заболевших COVID-19, 4387 человек выздоровели и 49 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает наращивать отрыв от других муниципалитетов в коронавирусном рейтинге Заполярья. В городе-герое уже заболел 3933 человека. Только 139 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже неделю, всего там 2295 инфицированных.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 5977 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 167 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+10, всего 317), Североморске (+4, всего 506), Мончегорске (+1, всего 358), Печенгском районе (+9, всего 219), Ковдорском (+2, всего 78) и Кандалакшском районах (+2, всего 77).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 3933 случая
Белокаменка - 2295 случаев
Североморск - 506 случаев
Мончегорск – 357 случаев
Кольский район - 317 случаев
Апатиты – 227 случаев
Печенгский район - 219 случаев
Кировск – 134 случая
Ковдорский район - 78 случаев
Кандалакшский район – 77 случаев
Оленегорск – 55 случая
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 16 случаев
ЗАТО Видяево - 14 случаев
Терский район – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая.
Количество зараженных коронавирусом растет.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске Всего зараженных: 3933
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 133 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 7
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 77
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 227 и 134 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 317 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 10 новых заболевших.
Кому делать тест
Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев рассказал, как сейчас устроена схема лечения пациентов с ОРВИ и кому назначают тест на CoViD-19.
— В первую очередь работа ведётся с пациентами старшей возрастной группы 65+ и с теми, у кого ярко выражены симптомы ОРВИ, — сказал Дмитрий Панычев. — По результатам осмотра назначаются противовирусные препараты, устанавливается динамическое наблюдение, следующий визит врача — на пятый-шестой день.
Тест на CoViD по санправилам назначается в обязательном порядке вернувшимся из-за границы, при симптомах ОРВИ, тесно и долго контактировавшим с больным CoViD-19, людям с пневмонией и пожилым людям с ОРВИ.
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