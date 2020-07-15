Трудовые династии Кольской ГМК: как судьба приводит на производство

Не место красит человека, а человек место – эту простую истину хорошо знают на промышленных площадках, где от кадров многое зависит. Гордость производства Кольской ГМК в Мурманской области – трудовые династии, где несколько поколений работают вместе и передают мысль о важности такого дела от седых волос младым ногтям. «Комсомолка» поговорила с двумя уникальными семьями накануне профессионального праздника - Дня металлурга, который в этом году отмечается 19 июля.

Детство началось в цехе

В династии Юрьевых - Морозовых детям никогда не говорили и не говорят, что надо обязательно идти работать на комбинат. Но, видимо, тяга есть в крови и передается с молоком матери. Александр Алексеевич Юрьев 32 года работал слесарем-ремонтником в компании «Печенгастрой». В детстве брал с собой на работу дочку Олю. Сейчас она уже Ольга Александровна, старший мастер цеха электролиза никеля, стаж 25 лет – единственная женщина на такой должности на предприятии. То, как работает комбинат, видела изнутри, хотя в детстве пойти по стопам родителя не хотела, мечтала, что свяжет судьбу с работой в органах. Но…

- Хотела работать в форме, а формой стала спецовка, - улыбается Ольга Александровна. – Я росла тихой, скромной девочкой, которая училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Однако жизнь заставила стать сильнее. В 17 лет, когда после школы все мои сверстники стали поступать в вузы и ссузы, я пошла работать.

Ольга Морозова – красавица со стальным характером.

На комбинате Ольга Морозова начинала отнюдь не в руководящей должности: устроилась на «Североникель» в цех специальных металлосоединений уборщицей производственных помещений. Но компанию отличает то, что она плотно занимается обучением своих сотрудников, в том числе получением квалификации и переобучением. Ольга Александровна шаг за шагом шла по карьерной лестнице, заочно получила юридическое образование. Сейчас у нее в подчинении только мужчины, а на плечах – большая ответственность.

- Конечно, очень волновалась из-за назначения, работа очень важная, не терпит ошибок. А женщина-мастер до сих пор вызывает удивление, кажется, что это не для хрупких женских плеч. Я никому не показываю своих переживаний, на работу всегда иду с боевым настроением, как на войну – надо быть готовым ко всему, не давать себе расслабляться, - рассказывает Ольга Морозова.

Про свой брак она говорит, что сошлись вода и пламень: она – гидрометаллург, а супруг Владислав Викторович Морозов – пирометаллург. Он уже 26 лет работает в металлургическом цехе Кольской ГМК загрузчиком шихты. Его коллеги, к слову, до сих пор удивляются профессии жены.

Дома супруги часто обсуждают рабочие моменты. Ольга Александровна говорит, что о любимой работе думает даже во время отдыха – идеи, как улучшить производство, приходят в любое время суток.

Династия Юрьевых-Морозовых.

- Технологии не стоят на месте, появляется новое оборудование, совершенствуется производственная деятельность, - поясняет наша собеседница. – Мы досконально изучаем нашу работу, ищем, как ее улучшить. Надо не просто придумать, а описать проект, подать его. Проявляется творческая жилка, глаза горят, когда видишь, что сэкономил, не ухудшая качество продукции.

Как в свое время маленькую Олю брал на работу отец, так и она в 90-х водила в свой цех сына Диму. Особого выбора не было: в тяжелое для страны время в детских садах иногда пропадало электричество. Поэтому мальчик ел у мамы на работе картошку с тушенкой, пил вкусный чай, слушал звуки и ритмы огромного производства. Дима мечтал учиться на факультете международных отношений, но разве в семье, где все работают на комбинате, можно было не продолжить славное дело? Дмитрий по окончании МГТУ пошел работать в компанию и не пожалел: в том же цехе электролиза никеля, где работает его мама, он встретил свою будущую жену Ольгу. Она уже пять лет работает аппаратчиком-гидрометаллургом. Два года назад молодые сыграли свадьбу, в семье шутят, что и внукам пора готовить места в компании.

- Мой папа то, что я пошла работать туда же, куда и он, воспринял как что-то само собой разумеющееся. Он был очень рад, что я получила престижную и стабильную работу, - говорит Ольга.

Кстати, ее брат Алексей Александрович Юрьев работает вместе с ее мужем в металлургическом цехе, но аппаратчиком-гидрометаллургом. Вот уж для кого День металлурга не только профессиональный, но и семейный праздник, так это для этой династии!

В третье воскресенье июля, если не уехали в отпуск, Юрьевы-Морозовы собираются вместе за одним столом – этот день для них по важности не менее значим, чем Новый год.

Энергия на работе и дома

Еще одна рабочая династия КГМК - Гизатулины, которые работают все в том же цехе электролиза никеля. Глава династии Николай Мирсаярович имеет стаж 43 года как электролизник водных растворов. Его сыновья пошли работать на комбинат вслед за отцом: Константин Николаевич 20 лет работал аппаратчиком-гидрометаллургом, к сожалению, его уже нет в живых, Илья Николаевич 14 лет работает электролизником. Более того, невестки тоже связали свою жизнь с производством: Анна Сергеевна - аппаратчик-гидрометаллург, Эльвира Геннадьевна - электролизник. На всех общий стаж – больше века!

А вот началась эта семейная рабочая история с родителей жены Николая Мирсаяровича Галины Николаевны. Ее мама Мария Степановна Комягина переехала с мужем с Вологодчины и устроилась работать аппаратчиком в цех электролиза никеля № 1. Потом туда же пришла крановщицей дочь.

У Николая Гизатулина хватает сил и на работу, и на семью, и на увлечения.

Гизатулиных в Мончегорске хорошо знают: семья активная, веселая, работящая.

- Вы знаете, мы День металлурга обычно на работе встречаем, ведь производство у нас безостановочное, - рассказывает Анна Сергеевна. – Отмечаем праздник трудовыми подвигами.

Впрочем, у Николая Мирсаяровича энергии всегда хватало и поработать, и сыновей воспитать, и на благо города потрудиться. Уже несколько лет он вместе с руководителем мончегорского клуба «Тандем» Евгением Благодарёвым строит для ребятишек ледяные горки.

- В этом году было много снега, поэтому удалось построить два замка с горками. В прошлый раз сделали корабль с мачтами, - говорит Николай. - Люди к нам приезжают со всего города кататься, фотографироваться. Здесь же отмечаем Масленицу, катаем ребят на снегоходах, кормим блинами. Все бесплатно! И обязательно сжигаем чучело.

А летом Николай Мирсаярович с родными и друзьями строит лесные домики, чтобы было где остановиться землякам, отправившимся за дарами природы. Сам мончегорец – заядлый рыбак, даже в эти дни отправился с удочкой за уловом (домой без рыбки он не возвращается).

После отдыха в лесу Николай Гизатулин всегда с удвоенной энергией возвращается к работе. Для его семьи комбинат – это не просто рабочие смены.

- Когда собираемся вместе, то кажется, что только о работе и говорим. Другие родственники иногда замечают, что мы так делаем, но это ведь так интересно – обсудить то, что близко всем нам, - говорит Анна Гизатулина.

Их семья – яркий пример тому, что можно построить карьеру с нуля благодаря труду и упорству. Николай Мирсаярович, например, пришел на комбинат сразу после получения школьного аттестата. И больше уже не уходил, разве что в армию. Его близкие тоже не с детства мечтали о цехе, все получили разное образование, но потом судьба привела на производство, о чем никто не жалеет. К слову, за усердную работу Гизатулины не раз были награждены разными дипломами и грамотами.

Подарками ко Дню металлурга в Мончегорске были новые дома. Фото: 51rus.org

А ЕЩЕ ВСПОМИНАЮТ

Встречали не со звездами, а трудовыми подвигами

День металлурга – визитка лета в Мурманской области, праздник должен быть по праву включен в календарь событийного туризма Заполярья. Его ждут с особым нетерпением, зная, что там точно будут интересные события. Поэтому сложно представить, что такой важный профессиональный праздник отмечался не всегда: День металлурга был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР только 28 сентября 1957 года. К этому решению шли долго, хотя труд тех, кто работает на сложном производстве, ценили всегда. Не зря даже в песне «День Победы» поется: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Заполярная металлургия ведет отсчет своей истории с 1935 года, когда у подножия Хибин началось строительство комбината «Североникель». И когда гремела война, в Заполярье вершили трудовой подвиг.

Впервые профессиональный праздник в Мончегорске отметили в июле 1958 года. Фото: 51rus.org

Значимость праздника была так высока, что даже когда СССР распался, его не перестали отмечать не только в России, но и в Белоруссии, на Украине, в Казахстане.

Как пишет в своей книге «Мончегорск: История малой родины» Геннадий Лейбензон, впервые в Мончегорске День металлурга отмечали в июле 1958 года. К сожалению, подробностей этого события не так много, ведь в советские годы праздники были несколько другими, чем сейчас. Концерты были не так значимы, как митинги, а отмечали важный день трудовыми рекордами. Для молодого Мончегорска, который стал городом только в 1937 году и казался на фоне других муниципалитетов смелым и сильным юношей, комбинат и администрация приготовили особенный подарок. Важнее приезда именитых гостей оказалось то, что в 1957 году был построен первый шестиэтажный дом, а в 1958 году в черту города вошел рабочий поселок Малая Сопча. Также в 1958 году было закончено оформление площади Пяти Углов: была установлена гигантская бронзовая скульптура лося – символа Мончегорска. В этом же году был озеленен проспект Жданова - для этой цели вдоль проспекта высадили более 4 тысяч различных деревьев и около 13 тысяч кустарников.

В наши дни День металлурга – непременный атрибут лета.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К каждому Дню металлурга в металлургическом сердце Кольского полуострова появлялось что-то новое. Так, в 1956 году архитектор Евгения Ушакова разработала планировку новых кварталов по второй очереди застройки Мончегорска. А в 1958 году под руководством Вадима Чернопятова и Светланы Антипиной развернулись работы по застройке восточной части проспекта Жданова и кварталов, расположенных к югу, с выходом на Монче-губу.

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