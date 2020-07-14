Подготовка к ЭКО для жительниц Мурманска и области: этапы, выбор протокола, советы врача

ЭКО – это ответственный шаг, который помогает женщинам не терять надежду обрести счастье материнства. Решиться на него не всегда просто, ведь существует множество психологических и других барьеров. Хотя на самом деле процедура и подготовка к ней проще, чем может показаться. Главное – правильно подготовиться и довериться грамотным специалистам.

Нужно женщине делать ЭКО или все-таки беременность может наступить естественным путем, определит врач. Самый правильный алгоритм действий таков: планирование беременности не более 1 года, при отсутствии последней обратиться в женскую консультацию (обследование мужа обязательно, как минимум надо провести исследование спермы). Подготовка очень важна: за несколько месяцев до планируемого зачатия надо отказаться от вредных привычек и решить проблемы со здоровьем, которые могут навредить плоду и течению беременности (речь об инфекционных очагах и не только), врач женской консультации рекомендует прегравидарную подготовку препаратами при необходимости.

При отсутствии беременности в течение 6-9 месяцев в женской консультации врач рекомендует сделать ЭКО или ИКСИ. Какая процедура больше подходит – вопрос индивидуальный и решается с учетом состояния здоровья супругов персонифицированно.

- Сейчас процесс стал короче. Врач ставит диагноз «бесплодие» и направляет на ЭКО. Больше никаких комиссий проходить не надо: комиссия собирается в рамках консультации по месту жительства. Женщина пишет заявление на процедуру и выбирает клинику. В 2019 году в Мурманской области провели 420 циклов ЭКО, запланированных территориальной программой. Но было дано более 600 направлений, так как этот вид медпомощи выведен отдельно и, если есть потребность, оплачивается сверх плана, - рассказал «КП» руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный.

Фото: unsplash.com

В чем же заключается подготовка к первому ЭКО?

Для начала и мужчина, и женщина должны сдать анализы, без которых обойтись нельзя.

Для женщины это:

- исследование проходимости маточных труб (гистеросальпингография);

- общий анализ крови, биохимия крови, коагулограмма, анализ мочи;

- анализ крови на RW (сифилис), ВИЧ, гепатит В и С, краснуху;

- УЗИ органов малого таза, молочных желез (у женщин до 35 лет, после 35 – необходимо сделать маммографию) и щитовидной железы;

- мазок на флору из влагалища, уретры, цервикального канала;

- заключение терапевта о возможности проведения программы ЭКО, кардиограмма и флюорография;

- анализ крови на гормоны на 2-3 день менструального цикла: АМГ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ТТГ, Т4 свободный;

- исследование соскоба на инфекции: хламидии, уреаплазму, микоплазму, цитомегаловирус, трихомонады, вирус простого герпеса 1 и 2 типа;

- кровь на герпес 1 и 2 типа;

- группа крови и RH-фактор.

Для мужчины это:

- анализ крови на RW (сифилис), ВИЧ, гепатиты В и С;

- мазок из уретры;

- исследование соскоба на инфекции: хламидии, уреаплазму, микоплазму, цитомегаловирус, трихомонады, вирус простого герпеса 1 и 2 типа;

- кровь на герпес 1 и 2 типа;

- группа крови и RH-фактор;

- исследование спермы (спермограмма, при необходимости также MAP-тест);

- заключение врача-андролога.

Также по усмотрению врача могут быть назначены дополнительные анализы, например, если пациентка старше 35 лет, есть нарушения месячного цикла или другие показания, могут назначить генетическое исследование. Помимо этого надо учесть, что некоторые анализы надо будет пересдавать, потому что они действительны не так много времени или могут оказаться неподходящими.

Параллельно с анализами уже стоит начать готовить свой организм к будущей важной процедуре, в частности, отказаться от усиленных тренировок и занятий спортом, посещения сауны и бани. Женщине рекомендуется соблюдать диету с высоким содержанием белка, витаминов, микроэлементов, потреблять достаточно воды, снизить потребление кофеина.

Следующий этап подготовки может затронуть не всех: если результаты анализов будут плохими и выявятся заболевания, которые могут помешать наступлению и течению беременности, то их надо вылечить. Если же таких заболеваний нет, то переходят к следующему шагу – выбор протокола (в клинике ЭКО). Врач назначает гормональную терапию, индивидуально рассчитывая, какие препараты и в каком количестве надо применять.

Под контролем УЗИ - происходит одномоментное созревание нескольких яйцеклеток (вместо одной, как в обычном менструальном цикле). Занимает в среднем 10 - 20 дней.

Следующий важный шаг - трансвагинальная пункция фолликулов (метод получения яйцеклеток). Эта манипуляция в среднем занимает 15-20 минут, проводится под общим обезболиванием в операционной. Созревшие фолликулы пунктируют под ультразвуковым контролем специальной одноразовой иглой через стенку влагалища.

На эмбриологическом этапе в лаборатории происходит слияние половых клеток мужчины и женщины и развитие в специальном инкубаторе эмбрионов. Занимает несколько суток.

Когда наступает час икс, сама процедура пункции, подготовка не заканчивается. Женщине, например, можно только легко поужинать накануне, перед самой же процедурой нельзя есть и пить. Зато важно выспаться и можно прогуляться на свежем воздухе - это поможет также справиться с волнением. Перенос эмбрионов в матку происходит в клинике в стерильных условиях на 2-3 сутки после пункции. После него надо находиться в палате от часа до двух.

А потом начинается самый важный период - ожидание результатов процедуры, когда нельзя нервничать и подвергать свое здоровье риску.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Литвинов Владимир Валентинович, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н. клиники «АльтраВита»:

Литвинов Владимир Валентинович, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н. клиники «АльтраВита».

- Бесплодие – это неспособность достижения беременности у здоровой пары, находящейся в репродуктивном возрасте, в течение 1 года половой жизни без предохранения (ВОЗ, 2010). По статистике, в течение года у 85% пар наступает беременность. А вот 15% необходимо обратиться в женскую консультацию для выяснения причины бесплодия. Важно помнить, что обследование проводится одновременно женщины (у гинеколога) и мужчины (у андролога). На первом этапе необходимо стандартное обследование – осмотр гинекологом, ультразвуковое исследование органов малого таза, анализ на гормоны крови, обследование на инфекции (соскобы), исследование проходимости маточных труб. Муж сдает анализ спермы (спермограмма), проходит консультацию уролога-андролога. На это уходит 1 месяц. После анализа полученных результатов супругам, если есть условия, проводится УЗИ-контроль (мониторинг) за развитием фолликулы и решается вопрос о возможности самостоятельного наступления беременности. Врач консультации может назначить стимуляцию овуляции, инсеминацию спермой мужа (2-3 цикла). Если в течение 4-6 месяцев беременность не наступает, супругам необходимо обратиться в клинику ЭКО.

Резюме

А. 1 год самостоятельный (вероятность наступления беременности 10% на 1 менструальный цикл, поэтому и надо подождать 12 месяцев). Если не наступает беременность, то…

Б. …супруги обращаются в женскую консультацию, проходят обследование и лечение в женской консультации, проводится стимуляция овуляции, поддержка 2 фазы цикла и инсеминация спермой мужа. Эффективность лечения 18% на 1 цикл. Если в течение 6-9 месяцев лечения эффекта нет, то…

В. …супруги обращаются в клинику ЭКО. Эффективность лечения 40-45%.

При таком подходе к обследованию и лечению эффективность наступления беременности будет максимальной. НО! Очень важно иметь в виду, что эффективность лечения бесплодия в 25 - 30 лет – 55 - 80%, в 35 – 40 лет – 20 - 25%, старше 40 лет – 10 - 15%.

Отсюда надо сделать правильный вывод: нельзя затягивать с обследованием и принятием решения.

Что касается ЭКО – экстракорпорального оплодотворения, то…

Сегодня это распространенная процедура и максимально эффективная. С 1978 года, когда появился на свет первый ребенок «из пробирки», в мире родилось более 10 000 000 таких детей. Ни один из методов лечения бесплодия на сегодня не знает такой эффективности, разве только природная фертильность, которая, конечно, значительно выше, но у здоровой супружеской пары. В России за период введения Регистра ВРТ с 1995 года проведено 908 699 циклов ЭКО, родилось 225 354 ребенка.

Надо помнить, что именно наш соотечественник Г. Н. Петров еще в 1955 году доказал возможность оплодотворения яйцеклетки человека вне организма и предвосхитил развитие нового направления в медицине и лечении бесплодия, на 14 лет опередив англичан, приступивших к реализации этой программы только в 1969 году.

ЭКО - процедура ответственная, технологичная, но бояться ее не надо.

Дети, рожденные после ЭКО - обычные, и, что важно, их фертильность не нарушается. Я давно занимаюсь лечением бесплодия с использованием технологии ЭКО. В 2018 году даже стал «дедушкой» в ЭКО: моя пациентка, которая родилась с сестрой благодаря ЭКО в 1996 году, вышла замуж, у нее самостоятельно наступила беременность, и она благополучно родила девочку.

Желаю вам здоровья и удачи. А если у вас что-то где-то не получается, то помните: мы всегда рядом и поможем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЭКО после 40 лет: особенности, показания, стоит ли делать. Что важно знать жительницам Мурманской области, которые хотят стать мамами в зрелом возрасте (Подробности)

ЭКО для жителей Мурманска и области: мужское бесплодие, причины и лечение. Что приводит к мужскому лечению, основные причины, показания для ЭКО (Подробности)

ЭКО для жительниц Мурманска и области: Репродуктивное здоровье женщины. Какие виды бесплодия существуют, что к ним приводит и как лечить (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru