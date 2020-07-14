2020-07-14T12:27:52+03:00
Происшествия

Появилось видео из самолета Мурманск-Москва, который сел в Петрозаводске из-за курившей женщины

Девушке придется заплатить за незапланированный визит в столицу Карелии [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Девушку вывели из салона, и самолет улетел в Москву без нее. Фото: скриншот видео Айгуль ШариповойДевушку вывели из салона, и самолет улетел в Москву без нее. Фото: скриншот видео Айгуль Шариповой
Изменить размер текста:

- Дама и господа, говорит командир корабля. Мы прибыли вынужденно в Петрозаводск, приношу вам свои извинения из-за деструктивного пассажира. В данный момент мы сдаем его полиции, заправляемся и полетим дальше, - говорит по громкой связи пилот самолета Мурманск-Москва авиакомпании "Победа". Вот только извиняться в этой ситуации надо не ему.

Вечером 13 июля борт прибыл в столицу с задержкой. А все потому, что одна из пассажиров решила, что запреты во время полета не для нее, и закурила сигарету. Женщину выдали датчики дыма, и командир принял решение посадить воздушное судно в аэропорту Петрозаводска.

Информацию о нарушительнице передали линейной полиции, которая уже ждала ее в воздушной гавани. Как только самолет сел – девушку вывели из салона, в златоглавую самолет полетел уже без нее.

Нарушительница, которая не смогла просидеть два часа - столько длится полет - без сигареты, точно станет звездой социальных сетей: на телефон ее не снимали только ленивые пассажиры. А потом ролики стали появляться в социальных сетях. Айгуль Шарипова, которая была на борту этого проблемного рейса, выложила видео на своей странице в "ВКонтакте". Как девушка рассказала "КП", в самом салоне сигаретным дымом не пахло.

Напомним: компания "Победа" намерена взыскать с горе-пассажира траты на вынужденную заправку.

Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки.Видео: Айгуль Шарипова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Судебные приставы Мурманской области арестовали за долги 83 машины
Погода в Мурманске 15 июля 2020 года: в Мурманской области потеплеет до +23 градусов
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером
Подробности происшествия с курившей пассажиркой самолета Мурманск-Москва
В Мурманске за театром Северного флота обнаружили опасный снаряд
Завершены поиски 15-летнего подростка из Никеля в красной "олимпийке"
В Мурманской области уровень безработицы ниже, чем в других регионах Северо-Запада
Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 июля 2020 года составило 35 человек
Когда в Мурманске откроется роддом №1
Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке
В Мурманске законсервируют котлован, который дети используют как бассейн
Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной
Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода