Появилось видео из самолета Мурманск-Москва, который сел в Петрозаводске из-за курившей женщины

- Дама и господа, говорит командир корабля. Мы прибыли вынужденно в Петрозаводск, приношу вам свои извинения из-за деструктивного пассажира. В данный момент мы сдаем его полиции, заправляемся и полетим дальше, - говорит по громкой связи пилот самолета Мурманск-Москва авиакомпании "Победа". Вот только извиняться в этой ситуации надо не ему.

Вечером 13 июля борт прибыл в столицу с задержкой. А все потому, что одна из пассажиров решила, что запреты во время полета не для нее, и закурила сигарету. Женщину выдали датчики дыма, и командир принял решение посадить воздушное судно в аэропорту Петрозаводска.

Информацию о нарушительнице передали линейной полиции, которая уже ждала ее в воздушной гавани. Как только самолет сел – девушку вывели из салона, в златоглавую самолет полетел уже без нее.

Нарушительница, которая не смогла просидеть два часа - столько длится полет - без сигареты, точно станет звездой социальных сетей: на телефон ее не снимали только ленивые пассажиры. А потом ролики стали появляться в социальных сетях. Айгуль Шарипова, которая была на борту этого проблемного рейса, выложила видео на своей странице в "ВКонтакте". Как девушка рассказала "КП", в самом салоне сигаретным дымом не пахло.

Напомним: компания "Победа" намерена взыскать с горе-пассажира траты на вынужденную заправку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790405" frameborder="0"></iframe> Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки.Видео: Айгуль Шарипова

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