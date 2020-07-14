В Мурманской области начнет работать совет по туризму при губернаторе

Туристический потенциал у Мурманской области огромный, правда, не раскрыт до конца. Можно даже сказать, что успех последних лет, когда турпоток значительно возрос, был отчасти случайным: если бы не вышел на экраны фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», то узнал бы мир о колоритной Териберке? Если бы не вера в себя создателя Снежной деревни, который без помощи сверху построил объект, достойный Книги рекордов России, то получил бы кластер «Хибины» лишнюю рекламу? Но какая бы инициатива ни шла от представителей туристической отрасли, рука помощи правительства региона все равно нужна. На какое именно сотрудничество рассчитывают профессионалы в своей сфере, они обсудили на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В Хибины можно?

Главный вопрос, который сейчас волнует туроператоров: как работать в условиях пандемии? Россияне и рады бы отдохнуть среди красивых родных мест, но гостиницы не могут работать с полной загрузкой, а в те же Кировск и Апатиты свободно не попасть – сохраняются ограничения на въезд, хотя карантин снят.

На виртуальной встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом туроператоры попросили разрешить хотя бы транзит через Апатиты и Кировск, чтобы можно было ездить до других мест отдыха, например, рек, где организованы сплавы.

Это вызвало удивление у главы региона, ведь туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Но на деле туроператоры получили официальный ответ из минюста, что, чтобы попасть на отдых в Кировск и Апатиты, надо сдать тест на коронавирус и только после регистрации его результата можно получить заветный пропуск.

- В Мурманской области нет обязательного тестирования для прибывающих из-за пределов региона. Если турист приезжает через специальную компанию, то должен пройти регистрацию на портале и спокойно ехать отдыхать. Сейчас в Мурманской области нет закрытых для гостей из-за коронавируса территорий. Апатиты и Кировск еще раз проверим и разберемся, какие проблемы там возникли, - пообещал Андрей Чибис.

Также в правительстве региона пообещали рассмотреть просьбу туроператоров, у которых есть необходимая для их работы недвижимость, о предоставлении субсидии на теплоэнергию. Из-за пандемии коронавируса гостевые домики, отели, хостелы и т. д. простаивали. И если воду и электроэнергию владельцам удавалось не тратить, то вот отключить батареи не всегда было возможно.

Воздушные ворота

Планы на увеличение туристического потока в Мурманской области ставят закономерный вопрос: а будут ли наши транспортные магистрали, хоть наземные, хоть воздушные, справляться с таким наплывом гостей? В правительстве региона уже думают наперед.

На Кольском полуострове всего два гражданских аэропорта – «Мурманск» и «Хибины». Второй пользуется у туристов меньшей популярностью, хотя Апатиты и Кировск - мекка для путешественников. Причин несколько, одна из которых - дороговизна билетов. Так, полет из Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска будет гораздо дешевле, поэтому гости выбирают путь на перекладных. Но, как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прорабатывается вопрос с субсидиями, который исправит эту ситуацию.

Еще одна тема в процессе - присвоение аэропорту «Хибины» статуса международного. Сейчас он связан только с российскими городами - Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Сочи. Но заграничные компании, да и наши туроператоры, заинтересованы в воздушных коридорах с другими странами, например, Турцией, Финляндией, Норвегией.

Коснутся изменения и аэропорта «Мурманск».

- Сейчас реализуется проект реконструкции площади перед аэропортом «Мурманск». Инициируется работа по проектированию нового портового комплекса, до 2022 года должен быть построен новый терминал. Заложены ресурсы для расширения и обновления оборудования. Также мы подняли план по укреплению и удлинению полосы для приема больших судов. Хотя деньги для его воплощения еще не прописаны. Большие магистральные суда дадут больше жизни для туризма в Мурманской области, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

КСТАТИ

Нелегалы, на выход!

В прошлом году в Мурманске приступил к работе региональный туристский информационный центр, а также заработала профессиональная ассоциация «Союз туриндустрии Мурманской области». Однако в правительстве региона пока не видят плодотворной работы последней.

- Мы уникальный регион потому, что у нас не одна фишка, которую надо продвигать, а множество. Я не вижу работы союза, хотя у нас много инициативных людей. Надо создать рабочую группу для каждого направления деятельности, чтобы продвигать бренд, - прокомментировал Андрей Чибис. - Абсолютно поддерживаю меру по принятию изменений в законодательстве на региональном уровне в соответствии с федеральным по сертификации гидов и экскурсоводов, чтобы нелегалов, которые сегодня составляют недобросовестную конкуренцию профессионалам туриндустрии, убрать с рынка.

Помимо Союза туриндустрии в регионе также заработает совет по туризму при губернаторе.

КОНКРЕТНО

Нужны парковки и новые правила

Часто туроператорам мешают работать обстоятельства, которые достаточно легко разрулить, но из-за бюрократии процесс растягивается на месяцы, а то и годы.

- Мы бы хотели попросить вашей помощи в вопросе согласования проезда по заказнику Сейдъявр в зимнее время, - обратился к главе региона представитель туроператора из Ловозера Виктор Бараковский. - По заказникам можно ездить зимой, если высота снежного покрова составляет не менее 15 сантиметров и снегоход идет по положенным трассам. Сейдъявр – единственное исключение. Поэтому туристы должны пройти 21 километр по снегу, чтобы посмотреть достопримечательности Сейдозера. Еще одна проблема - туалеты. Их было на маршруте шесть, все стояли заколоченными, сейчас осталось только три - куда делись остальные, мы не знаем. Мы своими силами установили один на маршруте, и он, по сути, нелегальный. Но что делать? Мы же не можем запретить людям ходить в туалет.

Туроператоры Мурманска попросили решить вопрос с парковкой у морвокзала и ледокола "Ленин".Фото: Олег ФИЛОНОК

Директор еще одной туристической компании Виталий Фурман предложил создать снегоходные маршруты, потому что сейчас официально прописанных и разработанных в регионе нет. А на полуостровах Рыбачий и Средний должны появиться подготовленные места для стоянки людей, потому что сейчас туристы часто разбивают лагеря по своему усмотрению, хотя такой самодеятельности в природном парке быть не должно.

Туроператоры же из Мурманска просят продумать места для парковки автобусов, которые возят путешественников. Например, у краеведческого музея нет ни места для стоянки такого транспорта, ни «кармана». Да и к морскому вокзалу и месту стоянки ледокола «Ленин» попасть – задачка со звездочкой.

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