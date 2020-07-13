Художница из Мурманска превращает двери подъездов в произведения искусства

Мурманску даже летом не всегда хватает ярких красок среди серых домов. Добавить солнечного настроения северянам решила художница Инна Бахмацкая, которая расписывает двери подъездов так, что они становятся произведениями искусства.

Боевой настрой

Мурманчанка любила рисовать с детства - окончила изостудию, затем художественную школу. Поступила в Мурманский педагогический институт на искусствоведческий факультет и продолжала некоторое время писать картины. После этого – небольшой перерыв, переезд в Петербург.

- У моего знакомого была там своя парикмахерская, и он попросил меня расписать ее изнутри неоновыми красками. Получилось здорово. Я продолжила рисовать, расписывала даже некоторые улочки в городе, мои работы стали покупать иностранцы. И я подумала: почему бы все-таки не превратить это дело в профессию! Хотелось создавать что-то красивое для людей, для себя, чтобы мой ребенок тоже рос в эстетике. Поэтому я и стала более увлеченно заниматься живописью, - рассказывает Инна Бахмацкая.

Из серых дверей получились яркие картины. Фото: Инна Бахмацкая

Затем художница по воле судьбы вернулась в Мурманск. И поняла, что пора преображать родной двор самой, а не ждать действий от сотрудников ЖКХ. Началось все с подъезда.

- Идея раскрасить подъезд пришла совсем недавно. Я долгое время вместе с жителями нашего двора боролась за то, чтобы создать красоту вокруг. Например, чтобы кто-то занимался палисадниками, другие – деревьями, третьи – украшениями какими-нибудь. В итоге я, как пробивной человек, сама начала расписывать свой подъезд. Потом постучалась управляющая компания. Случилось это, когда в другом СМИ вышла обо мне статья. Сказали, что у нас начинается ремонт в подъезде и я могу продолжить творческую работу. Моей радости не была предела! Потом я еще пообщалась с главой Мурманска Андреем Сысоевым. Он сказал: если соседи не против, расписывайте что угодно, - делится художница.

Разная реакция

Пока что украшены яркими рисунками только двери дома, где живет художница - на проспекте Кирова, 30.

- Я очень хотела создать чудесный оазис на наших входных дверях. Солнечных дней у нас мало, а такие картины хотя бы будут радовать глаз. Сейчас я расписываю несколько этажей в своем подъезде. В работе использую специальную акриловую краску для фасадов. Производители обещают долгожительство материала, выцветать не должно. А еще добавляю в завершение акриловый лак для стойкости, - отмечает Инна Бахмацкая. - Много кто просит, чтобы я украсила и другие двери подобными рисунками. Я не против, главное, чтобы люди собрали подписи и жильцы были согласны.

Художница расписывает не только двери, но и стены подъезда. Фото: Инна Бахмацкая

На дверях дома теперь красуются самые разные культурные достопримечательности Заполярья. На одном подъезде изображен мемориал «Маяк», возведенный в память о погибших в мирное время моряках, на другом – памятник жертвам интервенции и гостиница «Арктика», пройдешь дальше - увидишь ярко-зеленый железнодорожный вокзал, обрамленный рябиной, а на первом подъезде – памятник Алеше и морской порт. Красота! Но, как всегда, недовольные тоже находятся.

- У всех разное мнение о моем творчестве. Недовольные тоже есть, но критику я легко воспринимаю. Помню, был один инцидент с третьим подъездом, где изображен сейчас памятник жертвам интервенции. Выходит как-то женщина, смотрит на дверь и громко восклицает: «Зачем вы нам здесь могилу нарисовали?!». На что я ответила, что это памятник культурного наследия. Ассоциации, конечно, разные бывают. Тем не менее большинство северян все устраивает, искренне благодарят меня за работу, - делится наш собеседник. – На последней двери, которую я закончила раскрашивать на днях, изображена саамская деревня. Жители подъезда теперь говорят, что будто заходят в волшебную сказку. Очень приятно подобные отзывы слышать.

Таким творчеством художница занимается от чистого сердца. Плата за чудесные шедевры на дверях обычно чисто символическая.

Помимо преображения наших сереньких домов, мурманчанка занимается ландшафтным дизайном – расписывает камни, украшает палисадники. Ее работы уже радуют прохожих на улице Генералова. Сейчас она планирует создать ландшафт небольшого палисадника в районе улицы Полярные Зори. Также находится в разработке выставка ее работ.

Инна Бахмацкая украшает дворики милыми персонажами. Фото: Инна Бахмацкая

- Хотелось бы, чтобы культурное наследие сохранилось в памяти людей. Чтобы северяне знали, где они живут, историю родного места. Надеюсь, мое творчество этому поспособствует. Людям нужна культурная память, чтобы быть зорче, сплоченнее, мудрее, - в завершение беседы отметила художница.

Под контролем губернатора

К слову, сейчас в Мурманской области во многих домах идет капитальный ремонт. Так, краткосрочный план на 2020 год предусматривает проведение капремонта в 285 многоквартирных домах. Зачастую, например, одновременно делают фасады и крыши. Объединение таких видов работ на одном объекте сокращает срок ремонта, что удобно, в первую очередь, для самих жителей.

- Ремонт фасадов и крыш, электрических сетей, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, замена лифтового оборудования – виды работ, которые проводит региональный оператор. Всего в 2020 году в многоквартирных домах в Мурманской области будет отремонтировано 90 крыш, 52 фасада, 10 фундаментов, 7 подвалов. Также проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем в 47 домах, производится замена лифтового оборудования в 99 домах, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис видит недочеты в такой работе и держит руку на пульсе, чтобы все замечания устранялись в срок.

- Честно признаюсь, качество капитального ремонта сейчас не выдерживает никакой критики. Мне обидно видеть в центре города фасад, который несколько лет ремонтировался, а сейчас с этого фасада что-то облетает так, что становится страшно, - отметил глава заполярного региона.

В правительстве региона всегда поддерживали инициативу простых северян. Энтузиазм таких художников, как Инна, может подхлестнуть сотрудников ЖКХ качественнее и быстрее работать, ведь их промахи на фоне достижений непрофессионалов будут еще заметнее.

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