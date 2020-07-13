Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 июля 2020 года: режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до особого распоряжения

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7049 заболевших COVID-19. 3971 человек выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 183 человек. Добавился еще один летальный исход, всего от опасной инфекции скончались 29 ковидных пациентов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4754 человека. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+9, всего 243), Североморске (+44, всего 416), Мончегорске (+2, всего 326), Апатитах (+1, всего 216), Печенгском районе (+12, всего 181), Кировске (+2, всего 132), Кандалакшском районе (+3, всего 69), Ковдорском районе (+17, всего 48), Ловозерском районе (+1, всего 15), ЗАТО Видяево (+1, всего 12) и Оленегорске (+1, всего 48).

Мурманск же продолжает быть лидером в коронавирусном топе Заполярья. В городе-герое уже заболели 3005 человек. Только 90 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаев за последние сутки не выявили, все также 2295 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 3005 случаев

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 416 случаев

Мончегорск – 326 случаев

Кольский район - 243 случаея

Апатиты – 216 случаев

Печенгский район - 181 случай

Кировск – 132 случая

Кандалакшский район – 69 случаев

Оленегорск – 48 случаев

Ковдорский район - 48 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 15 случаев

ЗАТО Видяево - 12 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая.

Коронавирус охватил практически весь Кольский полуостров.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 3005

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 139 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 69

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 216 и 132 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах и Кировске за последние сутки нет новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 243 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 4 новых заболевших.

Пенсионерам лучше оставаться дома

Несмотря на рост заболеваемости, в Мурманской области продолжают снимать ограничения. Правда, это не коснулось северян старше 65 лет. Видимо потому, что в последнее время с каждым днем увеличивается количество летальных исходов, и жертвами коронавируса становятся именно северяне старшего поколения.

- В Мурманской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется до особого распоряжения. Им нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов до 26 июля. Речь идет о тех, кто продолжают трудиться, не перешли на дистанционный формат и не уехали в отпуск.

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