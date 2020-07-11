Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 июля 2020 года: больные с ОРВИ будут получать лекарства бесплатно

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6685 заболевших COVID-19. 3889 человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвержден у 173 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4390 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+13, всего 230), Североморске (+4, всего 342), Мончегорске (+11, всего 323), Апатитах (+1, всего 215), Печенгском районе (+1, всего 163), Кандалакшском районе (+3, всего 66), Ловозерском районе (+3, всего 14), Кировске (+2, всего 130) и Кандалакшском районе (+3, всего 66).

Мурманск же продолжает удерживать пальму первенства в коронавирусном топе. В городе-герое уже заболели 2776 человек. Только 130 новых случая были выявлены за последние сутки. Кажется, Белокаменка не стала мириться с таким поворотом событий и всерьез решила вернуть отобранное у нее лидерство. По крайней мере, там вновь подтверждают новые случае. К 10 июля число инфицированных выросло до 2295 рабочих.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 2776 случаев

Белокаменка - 2295 случаев

Мончегорск – 323 случаев

Североморск - 342 случаев

Апатиты – 215 случаев

Кольский район - 230 случаев

Печенгский район - 163 случая

Кировск – 130 случаев

Кандалакшский район – 66 случая

Оленегорск – 46 случаев

Ковдорский район - 31 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 14 случаев

ЗАТО Видяево - 11 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая.

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 10 июля 2020 года.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2776

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 93 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных:и 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 66

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 6 новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 215 и 130 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за сутки выявлены 2 новых заболевших, в Кировске нет новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 230 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 18 новых заболевших.

ОРВИ - лечись!

Все северяне, у которых диагностируют ОРВИ, будут бесплатно получать лекарства.

- Правительством Мурманской области принято решение выдавать лекарства всем пациентам, которым поставлен диагноз ОРВИ. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо. В ближайшее время будут закуплены лекарства и сформирован необходимый запас. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее в Мурманской области уже была введена практика обеспечения противовирусными препаратами пациентов с подтвержденным коронавирусом при лечении на дому.

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