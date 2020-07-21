Штрафы за отсутствие маски у детей в Мурманске во время коронавируса: Юрист объяснил, кому его могут выписать и могут ли высадить из общественного транспорта

- Солнышко, надень маску, пожалуйста! – уговаривает мама 4-летнего мальчугана, а тот упрямо вертит головой и вот-вот готов расплакаться.

Увы, с 12 мая масочный режим обязателен для всех жителей Мурманской области вне независимости от возраста. Вот только представить грудничка с пустышкой во рту и средством индивидуальной защиты сверху крайне трудно.

Одеть невозможно

- Одеть маску на моего семимесячного малыша нереально. Мало того, что даже детская больше его головы, так он ее сразу снимает и начинает обсасывать. Получается, что вреда от нее больше, чем пользы, - объясняет мама маленького мурманчанина.

Еще больше упрямятся малыши постарше, которым такие «намордники» тоже не по вкусу, и на уговоры поддаются далеко не все. Что же делать, если приходится ехать с ребенком в общественном транспорте или заходить в магазин?

- Может кто-то подскажет, со скольки лет необходимо носить маску? Сыну 2 года, зашли в троллейбус, водитель потребовала, чтобы на ребенке была маска и просила кондуктора подойти проверить. Пришлось выйти, чтоб не задерживать людей, - рассказывает свою историю Александра Малина.

Оштрафуют или нет

Конечно, в итоге все зависит от конкретных сотрудников общественного транспорта. Но все же насколько правомерно такое требование и чем это грозит?

- Ответственность за нарушение – отсутствие маски при установленном масочном режиме – наступает с 16 лет. С этого возраста можно получить штраф, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

При этом если ребенок младше 16 лет не наденет маску, то вопросы будут к родителям. Но в большинстве случаев стражи порядка ограничатся замечанием и профилактической беседой. Ведь детям, например, лет 5 сложно понять, зачем им защита на лице – а родители не всегда могут уследить, не стащил ли малыш маску с лица.

- Согласно правилам, исключений нет ни для кого и маску должны носить все, поскольку каждый человек попадает под понятие гражданин. Правда, есть одно «но»: ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации наступает с 16 лет. А, значит, для детей эти правила носят рекомендательный характер. Составить протокол о нарушении по этой статье на родителей нельзя, - объясняет Роман Кузнецов, руководитель Адвокатской палаты Мурманской области.

Тем не менее, проехать в общественном транспорте маме с ребенком без маски все же не получится, если, конечно, руководствоваться здравым смыслом, а не исключительно буквой постановления.

- Формально отказать в проезде не имеют право. Если дословно читать постановление, то перед перевозчиком стоит задача не допускать в салоны транспортных средств граждан без масок. При попытки совершения поездки человеком без средств индивидуальной защиты, водитель или кондуктор должны проинформировать его об этих правилах и о грозящей за их нарушение ответственность. В случае не согласия пассажира с этими требованиями перевозчик вправе вызвать представителей органов внутренних дел и те уже решат, есть ли состав преступления или нет, - говорит Роман Кузнецов. – Получается, задача перевозчика не пускать в салон пассажиров без маски, даже если это грудничок.

Поэтому каждый раз, собираясь совершить поездку в общественном транспорте, маме с маленьким ребенком придется играть в лотерею: повезет или нет. Если в роли кондуктора окажется запуганный руководством буквоед, то женщине и малышу придется либо идти пешком, либо ждать другого транспорта, а если встретится кондуктор с точкой зрения на стороне здравого смысла, то поездка пройдет благополучно.

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