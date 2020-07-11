Покажем путешественникам карьеры и заводы

Три столпа, на которых держится туризм в Мурманской области, - это северное сияние, Хибины с Териберкой и рыбалка. Можно добавить, конечно, еще охоту, гастрономию, походы по красивым и диким уголкам вроде полуостровов Рыбачий и Средний. Но некоторые перспективные направления у нас в регионе не развиты, хотя могут приносить хорошую прибыль муниципалитетам. Одной из новых точек роста должен стать промышленный туризм.

О том, что это направление надо развивать, начали говорить еще в прошлом году. Тогда ситуация была несколько иной, чем сейчас: пандемия коронавируса еще не закрыла границы, к нам активно ехали гости из Азии, которые любят все необычное. И наши промышленные объекты вызвали у них неподдельный интерес. Представители туристической отрасли Китая сообщили, что можно было бы проводить туры для организованных групп по ГОКам, заводам, карьерам.

В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская АЭС, «Еврохим», «Олкон».Фото: Мария ПАШЕНКОВА

И зерно упало в плодородную почву: идею поддержали и в правительстве Мурманской области, и представители промышленных объектов региона. Поэтому работа в данном направлении активно пошла.

- Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей. В том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких, как туризм и образование, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обсуждение перспективного направления уже привело к конкретным результатам. Между правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе.

- По соглашению, Агентство стратегических инициатив готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления. Документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская АЭС, «Еврохим», «Олкон».

Пусть сейчас граница на замке, но к моменту, когда к нам снова смогут приезжать иностранцы, некоторые промышленные туры уже вполне могут быть готовы.

Может, конечно, возникнуть сомнение в том, что промышленный туризм заинтересует многих. Но в Заполярье немало точек, которые кажутся привычными хотя бы потому, что у нас они на слуху, а для гостей региона это экзотика.

Например, Кольская сверхглубокая скважина, которая сейчас законсервирована и выглядит не очень презентабельно. Но в правительстве Мурманской области озвучили планы по превращению этого объекта в туристический.

- Зимой в Териберке и Заполярном проходили съемки отечественного фильма про Кольскую сверхглубокую, выход которого ожидается этой осенью. В связи с этим мы ожидаем всплеск интереса к объекту, - отметил Андрей Чибис.

Готовится проект, по которому территорию вокруг самой глубокой скважины в мире приведут в порядок, чтобы сюда могли приезжать туристы.

Между правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

За развитием промышленного туризма не будут забывать и про другие его разновидности. Так, промышленные предприятия области видят потенциал не только в своих площадках, но и в инфраструктуре вокруг. За примером далеко ходить не надо: в Апатитах миллионы рублей будут вложены в аэропорт «Хибины», горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

Также в правительстве Мурманской области заинтересованы в том, чтобы жемчужины Кольского полуострова засияли в полную силу.

- У нас долгий сезон для любителей лыж и сноуборда, отличная рыбалка, северное сияние и полярный день, горы и два моря, Териберка и прекрасный Терский берег, - сказал Андрей Чибис. - Мы можем предложить и семейный отдых, и патриотические маршруты, и экзотику типа дайвинга в Северном Ледовитом океане. Задача на ближайшее время - дать возможность наиболее привлекательным для туризма территориям зарабатывать, сохраняя свою аутентичность.

Туристический поток в области растет, но на налоговых отчислениях это пока не очень сказывается. А все потому, что многие гиды и туроператоры работают по черной или серой схеме. Например, платят в год всего 26 тысяч рублей в бюджет, но с каждого туриста за тур берут по 30 тысяч рублей. А ведь налоговые отчисления могут пойти на развитие мест, которые показывают приезжим, и это только бы усилило интерес. Например, в прошлом году Териберка от туристов получила только 1,3 миллиона рублей дохода. Глава региона уверен: поселок, слава о котором идет по всему миру, может быть если не миллиардером, то во всяком случае получать в 100 раз больше озвученной суммы. Поэтому в прошлом году в Мурманской области появилась профессиональная ассоциация гидов, которая объединит тех, кто честно и качественно ведет свой бизнес.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Туризм - на данный момент та сфера, которая может приносить весомый доход в бюджет региона, но пока не приносит почти ничего. Притом что Мурманской области в любое время года есть что предложить туристам. Туризм в Мурманской области должен быть удобен как для туристов, так и для местных жителей. При этом работать на территории региона должны только легальные туроператоры и фирмы.

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