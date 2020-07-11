2020-07-10T22:23:56+03:00
Туризм

Покажем путешественникам карьеры и заводы

В Мурманской области будут развивать промышленный туризм
Мария ПАШЕНКОВА
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Представители туристической отрасли Китая сообщили, что можно было бы проводить туры для организованных групп по ГОКам, заводам, карьерам.Представители туристической отрасли Китая сообщили, что можно было бы проводить туры для организованных групп по ГОКам, заводам, карьерам.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Три столпа, на которых держится туризм в Мурманской области, - это северное сияние, Хибины с Териберкой и рыбалка. Можно добавить, конечно, еще охоту, гастрономию, походы по красивым и диким уголкам вроде полуостровов Рыбачий и Средний. Но некоторые перспективные направления у нас в регионе не развиты, хотя могут приносить хорошую прибыль муниципалитетам. Одной из новых точек роста должен стать промышленный туризм.

О том, что это направление надо развивать, начали говорить еще в прошлом году. Тогда ситуация была несколько иной, чем сейчас: пандемия коронавируса еще не закрыла границы, к нам активно ехали гости из Азии, которые любят все необычное. И наши промышленные объекты вызвали у них неподдельный интерес. Представители туристической отрасли Китая сообщили, что можно было бы проводить туры для организованных групп по ГОКам, заводам, карьерам.

В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская АЭС, «Еврохим», «Олкон». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская АЭС, «Еврохим», «Олкон».Фото: Мария ПАШЕНКОВА

И зерно упало в плодородную почву: идею поддержали и в правительстве Мурманской области, и представители промышленных объектов региона. Поэтому работа в данном направлении активно пошла.

- Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей. В том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких, как туризм и образование, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обсуждение перспективного направления уже привело к конкретным результатам. Между правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе.

- По соглашению, Агентство стратегических инициатив готово оказать методическую помощь в организации нового для региона направления. Документ предполагает создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, производственных экскурсий и проведение экспертизы существующих производственных туров на территории Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

В перечне пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области, - компании «ФосАгро», «Норильский никель», Кольская АЭС, «Еврохим», «Олкон».

Пусть сейчас граница на замке, но к моменту, когда к нам снова смогут приезжать иностранцы, некоторые промышленные туры уже вполне могут быть готовы.

Может, конечно, возникнуть сомнение в том, что промышленный туризм заинтересует многих. Но в Заполярье немало точек, которые кажутся привычными хотя бы потому, что у нас они на слуху, а для гостей региона это экзотика.

Например, Кольская сверхглубокая скважина, которая сейчас законсервирована и выглядит не очень презентабельно. Но в правительстве Мурманской области озвучили планы по превращению этого объекта в туристический.

- Зимой в Териберке и Заполярном проходили съемки отечественного фильма про Кольскую сверхглубокую, выход которого ожидается этой осенью. В связи с этим мы ожидаем всплеск интереса к объекту, - отметил Андрей Чибис.

Готовится проект, по которому территорию вокруг самой глубокой скважины в мире приведут в порядок, чтобы сюда могли приезжать туристы.

Между правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Между правительством Мурманской области и Агентством стратегических инициатив было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

За развитием промышленного туризма не будут забывать и про другие его разновидности. Так, промышленные предприятия области видят потенциал не только в своих площадках, но и в инфраструктуре вокруг. За примером далеко ходить не надо: в Апатитах миллионы рублей будут вложены в аэропорт «Хибины», горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

Также в правительстве Мурманской области заинтересованы в том, чтобы жемчужины Кольского полуострова засияли в полную силу.

- У нас долгий сезон для любителей лыж и сноуборда, отличная рыбалка, северное сияние и полярный день, горы и два моря, Териберка и прекрасный Терский берег, - сказал Андрей Чибис. - Мы можем предложить и семейный отдых, и патриотические маршруты, и экзотику типа дайвинга в Северном Ледовитом океане. Задача на ближайшее время - дать возможность наиболее привлекательным для туризма территориям зарабатывать, сохраняя свою аутентичность.

Туристический поток в области растет, но на налоговых отчислениях это пока не очень сказывается. А все потому, что многие гиды и туроператоры работают по черной или серой схеме. Например, платят в год всего 26 тысяч рублей в бюджет, но с каждого туриста за тур берут по 30 тысяч рублей. А ведь налоговые отчисления могут пойти на развитие мест, которые показывают приезжим, и это только бы усилило интерес. Например, в прошлом году Териберка от туристов получила только 1,3 миллиона рублей дохода. Глава региона уверен: поселок, слава о котором идет по всему миру, может быть если не миллиардером, то во всяком случае получать в 100 раз больше озвученной суммы. Поэтому в прошлом году в Мурманской области появилась профессиональная ассоциация гидов, которая объединит тех, кто честно и качественно ведет свой бизнес.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Туризм - на данный момент та сфера, которая может приносить весомый доход в бюджет региона, но пока не приносит почти ничего. Притом что Мурманской области в любое время года есть что предложить туристам. Туризм в Мурманской области должен быть удобен как для туристов, так и для местных жителей. При этом работать на территории региона должны только легальные туроператоры и фирмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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