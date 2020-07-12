2020-07-11T08:54:22+03:00
Общество

Ягодам и грибам – быть! Когда в Мурманской области стоит идти на «тихую охоту»

Будут ли летом-2020 в Мурманской области грибы и ягоды
Наталья ЛОБАНОВА
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Грибы поспеют совсем скоро.Грибы поспеют совсем скоро.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прошлое лето в Заполярье было таким холодным, что оставило жителей Мурманской области без ягод и грибов. Но такую печальную досаду погода постаралась сполна компенсировать в этом году. Как сообщают специалисты, все располагает к тому, чтобы сезон был знатный! Хорошо хоть, что растения не болеют коронавирусом, а то бы снова остались северяне у разбитого корыта.

Отправиться на «тихую охоту» можно даже сейчас – первые грибы уже нашли жители Кандалакши и Мурманска, причем в городской черте. Но пока что урожай небогатый – лучше дождаться конца июля.

- Чтобы пошли грибы, нужны тепло и влага, так что для хорошего урожая ждем дождей. Вырасти грибочки должны в конце июля. К слову, первый подосиновик мы уже заметили в северной части заповедника, - рассказывает «КП» заместитель директора по научной работе Лапландского государственного заповедника Мария Каримова.

Черника отцвела и вот-вот созреет. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Черника отцвела и вот-вот созреет.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Что касается ягод, то они уже вовсю цветут и зреют. То тут, то там в лесах попадаются на глаза разноцветные ароматные бусинки, которые так и хочется съесть.

- Согласно мониторингу ягодных кустарников, морошка уже отцветает. В конце июля проведем учет урожайности в килограммах на гектар. Сейчас также идет активное цветение голубики. Ягодки вот-вот созреют у морошки, вороники. Также отцвела и черника уже. До брусники пока далеко – она только цветет. Опыление хорошее, насекомых было много, дожди тоже есть, но, правда, их маловато. Но все должно быть хорошо с урожайностью, - отмечает научный сотрудник.

Время собирать морошку! Фото: unsplash.com

Время собирать морошку! Фото: unsplash.com

Из других растений, на которые можно полюбоваться, цветет яртышник, одноцветка, купальница, калужница, арктоус. А еще и ландыши распустились. Рвать эту красоту не стоит, ведь цветок занесен в Красную книгу Мурманской области.

Как отмечает Мария Каримова, сейчас проводятся фенологические наблюдения за растительными сообществами. И в целом благодаря теплой погоде наблюдается хорошая урожайность лесных даров Мурманской области. Так что самое время взять корзинку, защиту от комаров и отправиться в лес!

Напомним: в Мурманской области все чаще в людских угодьях гуляют медведи. Этим летом косолапые постоянно попадают в поле зрения северян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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