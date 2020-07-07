Из Мурманской области вывезли четыре эшелона отработанного ядерного топлива

Мурманская область славится своими военно-морскими базами, но природе от них иногда приходится очень несладко. Гремиха и губа Андреева - удаленные уголки кольского края в ЗАТО Островной, ставшие еще в середине прошлого столетия пунктами базирования Северного флота. Здесь была 569-я береговая техническая база, где совершали перезарядку реакторов подлодок, меняли «урановые карандаши», как говорят военные. Сейчас же это место хранения отработанного ядерного топлива подводных лодок. До 2000 года береговые технические базы находились в ведении Военно-морского флота Российской Федерации. В 2000 году по решению правительства России их передали в ведение Министерства по атомной энергии для проведения работ по реабилитации территорий, а с 2011 года они вошли в состав ФГУП «ФЭО» «Росатома».

Опасность снизилась на треть

Экологией этого места обеспокоились впервые в 2013 году, когда назрела проблема ядерной и радиационной безопасности. Тогда ученые создали особый адсорбент на основе минералов Хибинского массива, который позволил очистить жидкие радиоактивные отходы от вредных примесей. Через пару лет, в 2015 году, из Гремихи уже вывезли все топливо водо-водяных реакторов. Тогда было сказано, что к концу 2020 года базу полностью очистят от ядерного топлива. И реализация этого важного экологического плана идет сейчас полным ходом.

Пункт длительного хранения реакторных отсеков АПЛ в губе Сайда. Фото: www.atomic-energy.ru

Так, в начале июля российско-норвежская комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских атомных подводных лодок (АПЛ), выведенных из состава Военно-морского флота, подвела итоги работ за прошедший год по реабилитации территорий в губе Андреева и Гремихе. Качественные сдвиги есть!

- За прошедший год опасность самого сложного с точки зрения ядерной и радиационной безопасности объекта в губе Андреева снизилась на треть. За пределы Мурманской области были вывезены четыре эшелона отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Всего на данный момент вывезено около 7,5 тысячи тепловыделяющих сборок из порядка 22 тысяч. Кроме того, из здания № 5 губы Андреева были удалены все дефектные элементы отработавшего топлива, - сообщили в пресс-центре федерального экологического оператора «Росатом», который занимается обращением с радиоактивными отходами.

Напомним: в здании № 5 губы Андреева, которое являлось хранилищем ОЯТ, в 1982 году произошла утечка радиоактивной воды. Ликвидация аварии шла несколько лет. Отработанное топливо срочно перебросили из хранилища бассейнового типа в бетонные саркофаги.

Работы много

Сейчас в Гремихе продолжается разборка активных зон атомных подводных лодок с жидкометаллическим теплоносителем. Всего в СССР было создано 11 подобных АПЛ. Большая часть активных зон, а именно семь из них, были извлечены и разобраны. Остались четыре.

- Работы уникальные, ранее нигде не выполнялись, - отметил директор «СевРАО» Валерий Еременко. - В 2021 году планируется выполнение работ по проведению комплексного инженерного радиационного обследования здания и разработке проекта вывода из эксплуатации здания № 5. Разработка проекта будет финансироваться российской стороной за счет средств ФЦП. Отмечается, что вывод из эксплуатации здания № 5 будет сложной процедурой по причине высокого радиационного фона и большого количества радиоактивных отходов. К финансированию работ возможно привлечение иностранных партнеров. Ранее в губе Андреева мы успешно взаимодействовали с норвежской стороной, возможно, с ними будет контракт на последующие работы - пока этот вопрос обсуждается.

На плечи крупнейшего государственного оператора программ экологической реабилитации «ядерного наследия» в Северо-Западном регионе Российской Федерации легла работа по спасению природы Кольского полуострова.

- Гремиха является лидером по разработке технологий по работе с высокоактивными ОЯТ. У нас не получается разрабатывать более одной активной зоны в год, чтобы не допустить переоблучения персонала, – отметил руководитель проектного офиса «Центр международных программ в области РАО, ОЯТ «Росатома» Анатолий Григорьев.

Гремиха была пунктом базирования Северного флота. Фото: правительство МО

До конца 2020 года планируется выгрузка отработанного ядерного топлива из контейнеров временного хранения, которые ранее находились на открытой площадке.

- К сожалению, мы столкнулись с проблемами, связанными с дефектными чехлами в баках сухого хранения. Это чехлы, которые невозможно было вскрыть или в которых было поврежденное топливо. Они оставлялись на месте. Сейчас мы разрабатываем регламенты по безопасному вывозу этого поврежденного топлива. В прошлом году нам совместно с Норвегией удалось совершить безопасный вывоз одного эшелона дефектных чехлов, – рассказал Анатолий Григорьев.

Отходы будут направлены в производственное объединение «Маяк», которое занимается их утилизацией. Что важно: обрушение моста в Мурманской области не скажется на ходе выполнения плана и вывозе ОЯТ из региона. Так что совсем скоро Гремиха должна восстановить свою связь с природой.

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