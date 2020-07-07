Живые памятники погибшим воинам: в Мурманской области высадили более тысячи деревьев

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы организовали международную акцию «Сад памяти». Цель ее очень важная и благородная: высадить 27 миллионов деревьев - в память о каждом погибшем с 1941-го по 1945 год. В конце июня масштабное экологическое мероприятие завершилось. Мурманская область тоже приняла в нем активное участие: регион озеленился и преобразился благодаря неравнодушным эковолонтерам. Даже коронавирус не смог помешать доброму делу!

380 волонтеров и больше 1000 саженцев

13 июня акция стартовала - «Сады памяти» появились на Абрам-мысе, отворотке трассы «Кола» к Килпъявру и в поселке Междуречье. На Абрам-мысе волонтеры посадили больше ста саженцев сирени, боярышника, рябины, ивы и черемухи возле обелиска на братской могиле местных жителей и воинов противовоздушной обороны, погибших во время налета вражеской авиации. У памятного знака воинам на развилке дороги к гарнизону Килпъявр добровольцы посадят саженцы ели, ивы и ольховника. Также волонтеры озеленили местность у военных мемориалов и памятных знаков в поселке Междуречье, на 1451,9 и 1457,5 км трассы «Кола».

- На призыв помочь высадить деревья в память о каждом погибшем в годы войны отозвались больше 100 волонтеров. О своем желании они заявляли через форму на сайте cадпамяти51.рф. Добровольцы сажали растения группами и соблюдали социальную дистанцию. Всем измеряли температуру и выдавали перчатки и маски, - сообщили на официальном сайте акции.

Заполярье озеленилось! Фото: vk.com/cleanarctic

Последним саженцам 22 июня даровали жизнь губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. В этот день «Сад памяти» появился на территории Долины Славы - главного мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат в Заполярье. Всего в Мурманской области 380 волонтеров высадили больше тысячи саженцев в Заозерске, Никеле, Заполярном, вокруг военных памятников и обелисков вдоль федеральной дороги Е105. В этих местах в годы Великой Отечественной войны шли самые ожесточенные бои, и сюда каждый год приезжают северяне, чтобы почтить павших воинов. Посадка проходила под чутким руководством Полярно-альпийского ботанического сада (ПАБСИ) в Кировске и ученых КНЦ РАН из Апатитов

- Мы хотим, чтобы высаженные деревья росли десятки лет и стали настоящими живыми памятниками погибшим воинам. Кроме того, это будущие «легкие» области и часть экосистемы. Надеемся, что благодаря помощи ученых и волонтеров мурманчане будут любоваться деревьями долгие годы, - сказала директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова.

Скалы снова чистые

Но на высадке зеленых друзей организаторы акции «Сад памяти» в Мурманской области не остановились. В память о погибших героях было также решено облагородить виды вдоль федеральной трассы «Кола». Именно на этой дороге в годы Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. К проекту подключили мурманских альпинистов, а также всех желающих добровольцев, которые до конца июня стерли сотни надписей на скалах типа «Маша+Саша».

Альпинисты очистили скалы от вандальных надписей. Фото: vk.com/porarctic

- Наша команда имеет успешный опыт реализации таких проектов: мы очищали скалы в заповедниках «Столбы» в Красноярске и «Красные камни» в Норильске, - рассказал член правления экофонда Сибирского федерального университета Николай Доронин. - С помощью профессиональных альпинистов и волонтеров мы смыли сотни вандальных надписей и вернули первозданный облик скалам, «помнящим войну».

Организаторами акции «Сад памяти» в Мурманской области выступили экспертный центр «ПОРА», экофонд Сибирского федерального университета и экологическая организация «Чистая Арктика». Из-за климатических особенностей заполярный регион стал одним из последних уголков нашей страны, принявших участие в международной акции, однако выполнил свою «зеленую» задачу ничуть не хуже других.

- Все вместе мы внесли вклад в общее дело и присоединились к высадке 27 миллионов деревьев в память о павших в годы войны в 75-ю годовщину Великой Победы, - отметили на сайте «Садпамяти51.рф».

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