В каких дворах Мурманска летом 2020 года будет сделан ямочный ремонт

Этим летом должен был начаться первый этап реконструкции площади Пять Углов в Мурманске. Но губернатор Андрей Чибис распорядился отложить работы на год и перенаправить деньги на ямочный ремонт дворовых территорий, на многие из которых без слез не взглянешь.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК могли сами определить, в каких дворах нужен ремонт (действовали ограничения, например, по глубине ям) и до 26 июня подать заявки, чтобы уже в июле работы начались.

В Мурманске с местами уже определились.

Ленинский округ

улица Октябрьская 21, 28, 29; Лобова 1, 5, 11, 34, 35 44, 9 корп. 3, 4 и 5, дом 28 47а, 60; пр. Героев-североморцев 7 корп. 2, дом 9 корп. 1, дом 13, 19, дом 15 корп. 1, дом 23/2, 22, 24, 25, 21, 59, 67, 69, 81, дом 76 корп. 2 ; Гаджиева 4, 14; Хлобыстова 14 корп. 4, дом 17, 31, 34, 37; Невского 69/51, Александрова 8, 12, 16, 18, дом 30 корп. 2 , дом 4 корп. 1, дом 34 корп. 1 и 2, дом 36, 40; Аскольдовцев 11, 13, 17, 25 корп. 1 и 4, дом 34, 37, 41, 45, 47а; Халатина 8, 10, 16; Ивченко 5; Чумбарова-Лучинского 11, 13, 17, 19, 24, 27, 33, 46 корп. 1 ; Коминтерна, 17, 24; Володарского 2а; Челюскинцев 18/20, 35; Свердлова 8 корп. 1, дом 12 корп. 1, дом 30; Хлобыстова 20 корп. 2; Нахимова 25, 30, 32; Гончарова 5; Привокзальная 5; Сивко 3; Павлика Морозова 4а; Ушакова 4; Николаева 4, 13; Успенского 4; Загородная 22, 24; Сафонова 28, 47; Ростинская 1, 3; Гагарина 9 корп. 4; Карла Либкнехта 33; Маяковского 3; Гончарова 7, 15; Пищевиков 8.

Росляково

улица Заводская 4, 5, 11, 13; Зеленая 2, 5, 6, 7, 10, 12; Приморская 1, 8/3, 10, 13, 15, 18, 19; Североморское шоссе 7, 9, 10, 14, 18; Советская 1,3, 7, 9, 11, 13, 19; Школьная 15, 17.

Октябрьский округ

улица Полярные Зори 2, 8, 24, 40, 49 корп. 3 и 4; пр. Кирова 28, 54; Ленина 13, 24, 26, 51, 53, 29, 46, 48, 51, 55, 62/11, 94, 95, 101; ул. Карла Маркса 7а, 8/2, 45, 59; пер. Русанова 1; Полярной дивизии 9; Старостина 11 корп. 2, 17, 27, 29, 41, 53, 57, 65, 67, 87, 93, 95, 97, 99; Мира 11, 13, 15, 17, 27; Маклакова 14, 23, 33, 41, 48, 50, 51; Скальная 6, 24, 26, 33, 37; Седова 18; проезд Рыбный 4; Самойловой 6, 14, 16; Коммуны 16/14; Егорова 19; Володарского 4; проезд Флотский 3; Верхне-Ростинское шоссе 11, 13, 17, 19, 23, 21, 25, 27; Сомова 6; Книповича 29; Воровского 11, 16; Ленинградская 29/5; Софьи Перовской 11а, 13, 27, 39; проезд Связи 3, 5, 12, 13; Полухина 9а, 12а, 14б, 16; Октябрьская 1, 12, 18/13; Челюскинцев 9, 11, 27; Радищева 15, 18; Журбы 10; Шмидта 8, 21; Гвардейская 19; Чапаева 10.

Первомайский округ

Улица Бочкова 17; проезд Ледокольный 3, 7, 15, 17, 29; Беринга 2, 8, 10, 14, 17; Героев рыбачьего 3, 44, 46, 48, 73; Бабикова 2, 3, 5, 6, 9; Спортивная 7/6; Ломоносова 7/2, 8, 9 корп. 1, 10 корп. 2 и 3, 12, 14, 17 корп. 1, дом 19, 21/10; Орликовой 18, 19, 20 , 21, 25, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 49, 53, 50, 55, 58, 60; Полярный круг 4, 10; Пономарева 1/16, 5, дом 9 корп. 4 и 5; Халтурина 1, 11, 35, 7; Шабалина 19, 49, 61; проезд Молодежный 11; Копытова 9, 13, 14, 15, 4, 21, 41, 43; Крупской 11, 36, 40а; Зои Космодемьянской 4, 6, 12, 17 корп. 3; Зеленая 78, 82; проспект Кольский 86, 97 корп. 2 , дом 100, 104 корп. 1, дом 106 корп. 4, 108 корп. 3, дом 24, 38, 46, 33, 119, 140 корп. 1, дом 137, 146, 148, 164, 166, 168; Кошевого дом 16 корп. 1, дом 6 корп. 2, дом 8; проспект Кирова 15, 17, 33, 37, 39; Достоевского 1, 3, 5, 18, 19; Щербакова 2, 12, 14, 30-32, 34; Баумана 6, 10, 14, 53-55, 57, 59; переулок Охотничий 19, 23, Марата 16; Декабристов 4/22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт теплосетей в Мурманске летом 2020 года: какие дороги будут закрыты. Мы узнали, где в Мурманске будет ограничено движение до конца лета (Подробности)

На ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потрят 1,5 миллиарда рублей. Все работы должны завершиться до октября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru