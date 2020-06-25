Андрей Чибис: «Мы должны сберечь особенности и дух Териберки»

12 июня Териберка отмечала День села. Дата солидная – 150 лет со дня образования. Из-за пандемии коронавируса праздник прошел более чем скромно, притом что в первый месяц лета здесь обычно яблоку негде упасть из-за туристов – можно было устроить пир на весь мир! Гостей в поселке может стать значительно больше, если будут воплощены все планы по благоустройству этого уголка Мурманской области.

100 тысяч гостей

Териберку часто называли медвежьим углом. И не только потому, что косолапые здесь чувствуют себя хозяевами и свободно бродят рядом с дорогой и жилыми домами. Есть и другая причина: село находится на побережье Северного Ледовитого океана, вдали от большой земли. В Териберку пытались вдохнуть жизнь, например, построили рыбоперерабатывающий завод, да только он закрылся, проработав полноценно всего три года. Казалось, еще пара лет и жителей здесь просто не останется. Сейчас их чуть больше 900.

Второе дыхание у Териберки открылось после выхода драмы Андрея Звягинцева «Левиафан». Мрачный фильм о разрухе в российской глубинке был неоднозначно принят критиками, а вот туристы загорелись идеей посетить село с его кладбищем судов, остовами домов и невероятно живописными видами. Тысячи гостей тянулись на краешек земли независимо от времени года. Местные предприниматели быстро смекнули, что надо развивать инфраструктуру и сервис, поэтому в Териберке стали появляться кафе, гостиницы. Но это малая часть того, что может привлечь туристов. В 2019 году село посетило 40 тысяч гостей, а к 2025-му планируется до 100 тысяч. Если добиться этой цели, то будет достигнута и другая – увеличить доход. В прошлом году он составил 1,3 миллиона рублей, а ведь может быть гораздо больше - звучат данные о 5 миллиардах рублей!

- С предпринимателями, туроператорами и главами района и поселка мы обсудили концепцию развития Териберки. После серии совещаний в самом поселке предложим формат публичного обсуждения для всех. Есть идея создать в Териберке причальную зону, чтобы доставлять туристов морем, и проработать различные маршруты. Проговаривается возможность присвоения поселку статуса особо охраняемой природной территории. Отдельная тема — сохранение идентичности. Никакого сайдинга и никаких разношерстных построек быть не должно. Мы должны сберечь особенности и дух этого места и дать ему возможность развития, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Автозаправка и электричество

Проект концепции развития Териберки уже готов, после обсуждения в правительстве его представят северянам.

- Наша цель - использовать уникальный природный потенциал, чтобы эта жемчужина Кольского полуострова жила и процветала. Надо комплексно изменить ситуацию и радикально изменить подход. Поэтому мы думаем об изменении инфраструктуры, автоподъезда, модернизации моста (см. «Кстати». – Ред.), активно занимаемся модернизацией энергосистемы, - отметил губернатор.

Помимо оформления причальной зоны в поселке хотят сделать и другие вещи, важные для туристов. Так, в Териберке нет своей автозаправки, поэтому этот момент в правительстве тоже взяли на карандаш. Также в планах сделать удобную стоянку на том месте, где обычно перекрывают дорогу, чтобы водителям было где скоротать время, пока их вызволяют из снежного плена. Главное – найти инвесторов для преображения поселка и сформировать пул туристических компаний, которые грамотно организуют свою работу в рамках закона и модных тенденций.

Думая о деньгах, не забыть о природе

В последнее время в Мурманской области много говорят об экотуризме, причем не только в контексте заповедников, природных парков вроде полуостровов Средний и Рыбачий. В Териберке, даже с учетом, что здесь пока не создали особо охраняемой природной территории, к поведению гостей относятся серьезно: в прошлом году здесь наконец убрали свалку мусора, которая копилась десятилетиями, и не хотелось бы, чтобы отдыхающие создали новую.

- В числе наших приоритетных задач – развитие цивилизованного экологического туризма в Мурманской области. Териберка – уникальное по своей красоте и самобытности место. Сейчас там существует проблема неконтролируемого туризма, который не просто наносит вред окружающей среде, но и может привести к полной утрате рекреационной, эстетической и природоохранной ценности территории. Мы уверены, что нам удастся совместно создать условия, при которых будет комфортно и гостям побережья Баренцева моря, и местным жителям, – рассказал и. о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, не меньше года в Териберке будут работать представители научного сообщества. Специалисты не только определят границы будущего природного парка и подготовят предложения по его зонированию, но и рассчитают рекреационную емкость территории – определят, в каком количестве и по каким маршрутам туристы могут передвигаться без ущерба для хрупкой северной природы. Алгоритм действий – существует, понятен и применяется в нашей стране на передовых федеральных ООПТ. Главное – поддержка района и местных жителей. Проект природного парка должен быть готов к июлю 2021 года.

Как отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, проект экотуризма в Териберке заявили на конкурс Минприроды России и Агентства стратегических инициатив. В июле эксперты оценят проект, и если он победит, то получит федеральное сопровождение.

КСТАТИ

Старый новый путь

В Териберку должна быть хорошая дорога. Попасть в населенный пункт по суше можно только одним путем, который сейчас находится в «убитом» состоянии, и на легковушке, бегающей по городам, лучше не соваться: 40 километров грунтовки перед населенным пунктом могут убить любую подвеску.

Этим летом идет реконструкция моста в Териберке и первых 10 километров автоподъезда. Фото: правительство Мурманской области

Дорога в село левиафана долгие годы была головной болью и местных жителей, и правительства. Но в этом году начался долгожданный ремонт. Первый шаг - первые 10 километров. Особенность в том, что внимание уделяют не только качеству полотна, но и оформлению обочины, и расширению проезжей части на два метра. Задача – сделать так, чтобы дорогу зимой меньше заносило, ведь из-за снегопадов и сильного ветра ее иногда закрывают на недели.

Реконструкция в этом году затронула не только автоподъезд, но и мост через реку в самом населенном пункте.

Всего на дорожные работы в Териберке выделили 5 миллиардов рублей. В этом году на первые 10 километров потратят 100 миллионов.

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