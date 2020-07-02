Как изменятся цены на услуги ЖКХ в Мурманской области с 1 июля

Квитанции за ЖКУ жителям Мурманской области приходят каждый месяц немаленькие, ведь в регионе одни из самых высоких тарифов по «коммуналке» в стране – в среднем северяне отдают около 6,8 рублей. Но и это не предел. В России с 1 июля этого года тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.

В Мурманской области индекс изменения платы граждан за коммуналку составил 3%.

В комитете по тарифному регулированию Мурманской области рассказали, за что жителям Заполярья с июля придется платить больше.

Тарифы за электроэнергию

- для домов с газовыми плитами – 2,82 руб./кВтч (ранее -2,76 руб./кВтч);

- для домов с электроплитами и для проживающих в поселках, – 2,09 руб./кВтч (ранее - 1,99 руб./кВтч);

Газ

«Мурманоблгаз» увеличит цены за газоснабжение на 4%. Однако в Заозерске и ЗАТО Видяево повышение тарифов не произойдет.

Отопление

C теплоэнергией оказалось не все так просто. Новые тарифы в каждом районе будут устанавливаться по-разному.

- В тех муниципалитетах, где тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рублей, изменение цен с 1 июля 2020 года не произойдет. Это коснется населенных пунктов 23 муниципальных образований по отдельным теплоснабжающим организациям, расположенным в г. Мурманске, г. Кировске, г. Полярные Зори, н.п. Высокий, ЗАТО Александровск, Кандалакшском районе, Ковдорском районе, Кольском районе, Ловозерском районе, Терском районе, - отметили в региональном комитете по тарифному регулированию.

Вода

То же самое касается стоимости водоснабжения и водооотведения. Для сдерживания платы северян за ЖКУ в муниципалитетах, где тарифы составляют 45 руб./м3 и выше, тарифы с 1 июля не изменятся.

Коснулось это жителей Зеленоборского и Туманного, ЗАТО Островной, Кильдинстроя (для потребителей МУП «Кильдинстрой), Корзуново (для потребителей ООО «ПромВоенСтрой») – здесь не изменятся тарифы на водоснабжение. А в Полярных Зорях, Североморске, Зареченске, Ковдорском районе – за водоотведение.

Тариф на холодную воду в Мурманске с 1 июля подрастет с 29,92 рубля до 32,92 рубля за один кубометр, на водоотведение – с 16,32 рубля до 17,95 рубля.

Так же неизменной останется стоимость услуг за обращение с ТКО - плата составит 128,55 рублей с человека в месяц. Также не меняется плата за капремонт.

КОНКРЕТНО

Как узнать, какой у вас тариф? Используйте «Калькулятора коммунальных платежей» на сайте профильного комитета, если возникли волпросы - звоните по телефону (8152) 48-78-29 (с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья) или отправляйте сообщение на электронный адрес utr@gov-murman.ru..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ. Отдавать деньги за коммуналку северянам совсем не хочется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru