Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 1 июля 2020: в регионе 30 тяжелых ковидных пациентов
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 1 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 5211 заболевших COVID-19. 3529 человек выздоровели. За последние сутки диагноз поставили 118 людям.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
В Мурманской области увеличилось число летальных исходов.
- В регионе скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сопутствующих заболеваний. 74-летний житель Мурманска был госпитализирован 1 июня, через несколько дней переведен в отделение реанимации. Пациент страдал хроническими заболеваниями. Пациентка из Кировска с 26 мая проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, в связи с ухудшением состояния была переведена в реанимацию и транспортирована в областную больницу им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции легких. У 68-летней женщины были хронические заболевания. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в оперативном штабе.
Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+79). Всего диагноз поставили 1710 жителям областного центра.
Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.
Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2918 человек. Новые случаи подтвердили в Апатитах (+2, всего 199), Кольском районе (+9, всего 139), Североморске (+8, всего 230), Печенгском районе (+15, всего 118), Оленегорске (+3, всего 40) и Ловозерском районе (+2, всего 8).
В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 117 зараженных, Мончегорске - 273, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях – по 6, Терском районе - 6, Кандалакшском районе - 25, ЗАТО Заозерск – 3, ЗАТО Видяево - 7.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 1710
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее, работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 79 новых заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинаются открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 6
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 25
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе не выявлено новых заболевших за последние сутки. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы с соблюдением правил безопасности и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 199 и 117 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кировске за последние сутки не выявлено новых случаев заражения. В Апатитах +2 заболевших. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 139 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 9 новых заболевших.
В регионе растет количество тяжелых пациентов с COVID-19.
- 3683 человека уже выздоровели, это больше 70%. Летальных исходов 15, 172 человека - со средней тяжестью течения болезни, 30 тяжелых пациентов, 4 - в крайне тяжелом состоянии, 5 человек на ИВЛ. 40% пациентов - с внебольничными пневмониями, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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