Ресторан в облаках с видом на Хибины

О Хибинах можно рассказывать бесконечно, ведь не зря говорят, что лучше гор могут быть только горы. Промышленный потенциал массива оценили в советские годы, а вот туристический – только сейчас. Апатиты и Кировск стали центрами туристического кластера «Хибины», развитие которого поддерживают и правительство региона, и компания «ФосАгро».

Последняя, в частности, делает большую ставку на будущее самого высокогорного горнолыжного склона Северо-Запада России «Большой Вудъявр» - жемчужины в короне Хибин. Здесь оборудованы современные трассы, сертифицированные FIS, создан сервис европейского уровня. В ближайшее время на Северном склоне откроется панорамный ресторан с видом на Хибины, Кировск и гору Айкуайвенчорр. А иногда посетителям придется в буквальном смысле витать в облаках - так высоко будет расположен ресторан.

Пусть на долгое время коронавирус поставил жизнь в агломерации на паузу (Кировск и Апатиты дольше других муниципалитетов находились под действием ограничительных мер), но здесь не забывают о том, что болезнь отступит и надо будет действовать с удвоенной силой. В частности, скоро появятся туристы, а значит, нужны новые точки развития.

О том, какими они будут, стало известно 29 июня, когда произошло важное для Мурманской области событие: компания «ФосАгро» и правительство региона подписали паритетное соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020 - 2022 годы. По нему за три года из заполярного бюджета и бюджета компании будут выделены почти 4 миллиарда рублей на устойчивое развитие региона, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО «Апатит».

- Мы долго шли к этому. Это соглашение важно для развития и компании, и Апатитско-Кировского района. Для нас всех важны социальные задачи, которые мы ставим, в том числе уход от монозависимости, для чего мы, в частности, развиваем горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который стал жемчужиной для туризма, и аэропорт «Хибины», - отметил на церемонии подписания соглашения генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - В наших планах создать из Апатитско-Кировской ЦГБ современную больницу. Хочется сказать спасибо ее работникам, которые прекрасно показали себя в это непростое время борьбы с COVID-19. Это был вызов колоссальной сложности. Главным приоритетом для нас, как и всегда, являются человеческие жизни. Вместе с правительством Мурманской области был разработан совместный план по борьбе с коронавирусом, а в компании появился «противовирусный щит», который обеспечил надежную работу комбината. Я уверен, что предприятие продолжит успешно развиваться, будет применять передовые технологии, наращивать выпуск экологически чистых продуктов. В этом году мы покажем рывок в производстве.

Если говорить предметно, то на развитие здравоохранения в Апатитско-Кировской агломерации пойдет почти миллиард рублей. В частности, компания «ФосАгро» выделит 300 миллионов рублей на оснащение Апатитско-Кировской больницы современным оборудованием и повышение лечебных возможностей больницы в борьбе с COVID-19. Также «ФосАгро» выделит средства на организацию современной ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус в медицинском центре «Тирвас». На развитие среднего и среднего профессионального образования компания в рамках соглашения направит более 210 миллионов рублей. В частности, продолжится реализация проектов «ДРОЗД» и «ФосАгро-школы», поддержку получат образовательные учреждения и филиалы Мурманского арктического государственного университета в Кировске и Апатитах. 300 миллионов получит аэропорт «Хибины», а еще «Большой Вудъявр» - 530 миллионов рублей. Предусмотрено финансирование культурно-досугового центра «Большевик» в Кировске, аквапарка, административного здания и подъемника для Кировской СДЮШОР, собственного современного спортивного комплекса для кировских воспитанников «ДРОЗД-Хибины».

Андрей Чибис: «ФосАгро» является нашим добрым, серьезным и надежным партнером. Фото: правительство Мурманской области

Фактические вложения «ФосАгро» составили 1,121 миллиарда вместо планировавшихся изначально в рамках прошлого соглашения 695,2 миллиона рублей. Объем финансирования со стороны областного бюджета – 1,643 миллиарда рублей.

- Апатиты и Кировск с прилегающей территорией для нас не только промышленные города, но и перспективный курортный кластер. Скоро жизнь там вернется в прежнее русло, и мы ждем туристов. «ФосАгро» является нашим добрым, серьезным и надежным партнером, финансовым и технологичным инвестором в сфере спорта, образования, социальной жизни. Компания развивает не только промышленность, но и меняет жизнь в муниципалитетах. Перед нами стоит много задач, которым нужны щепетильное внимание и деньги, руководство «ФосАгро» позволяет двигаться вперед, невзирая на трудности, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что компания оперативно среагировала, когда в Апатитско-Кировскую агломерацию пришла коронавирусная инфекция, и помогла подготовить систему здравоохранения к противостоянию COVID-19 - от приобретения кислородных аппаратов до закупки средств индивидуальной защиты.

Новое соглашение является продолжением аналогичного документа, подписанного три года назад в рамках Петербургского международного экономического форума. Особое внимание в рамках соглашения, действовавшего в 2017 - 2019 гг., было уделено развитию Хибинского туристического кластера, проектам в области здравоохранения, образования и социальной сферы городов Кировск и Апатиты.

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