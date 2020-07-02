О профессиях просто. В Мурманской области стартует профориентационный проект «Билет в будущее»

В июле северным школьникам представится возможность получить «Билет в будущее». Так называется профориентационный проект, который уже третий год подряд дает возможность учащимся 6 - 11 классов попробовать себя в разных профессиях и специальностях.

Реализуется «Билет в будущее» при поддержке Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз Россия)» в рамках национального проекта «Образование».

Проект предполагает участие школьников в профессиональных онлайн-диагностиках и практических мероприятиях. Онлайн-диагностика будет включать комплекс тестовых заданий, нацеленных на определение приоритетных профессиональных сфер и навыков, а на основании полученных результатов после регистрации на платформе можно будет записаться на практические мероприятия на одну из площадок в регионе.

Опытные наставники подробно расскажут о профессии, проведут пробы и отметят ключевые навыки ребенка.

- «Билет в будущее» - хорошая возможность для первых шагов в движении к профессиональному самоопределению. Знакомство с профессией должно стать осознанным этапом в становлении молодежи. Каждый в детстве мечтает, кем стать, а данный проект позволяет подростку попробовать себя в профессии не в своем воображении, а в действительности. Наш колледж как региональный оператор будет отбирать компетенции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сертифицированным площадкам WorldSkills, поэтому не сомневаемся, что школьники и родители останутся довольны реализацией проекта, а опытные наставники смогут зародить интерес к той или иной профессии, - отмечает Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота, выбранного в 2020 году региональным оператором на основании федерального конкурсного отбора.

Опытные наставники подробно расскажут о профессии, проведут пробы и отметят ключевые навыки ребенка.

Стартует проект уже в июле, а пробовать свои силы в разных профессиях можно будет до конца ноября.

Всего за время реализации проекта планируется охватить несколько сотен юных мурманчан и рассказать им о самых востребованных сферах – геодезии, поварском деле, сетевом администрировании, фитнесе, туризме и еще двух десятках популярных компетенций.

Стартует проект уже в июле, а пробовать свои силы в разных профессиях можно будет до конца ноября.

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