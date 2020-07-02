2020-07-02T09:21:27+03:00
Общество

О профессиях просто. В Мурманской области стартует профориентационный проект «Билет в будущее»

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование»
Поделиться:
Профориентационный проект уже третий год подряд дает возможность учащимся 6-11 классов попробовать себя в разных профессиях и специальностях.Профориентационный проект уже третий год подряд дает возможность учащимся 6-11 классов попробовать себя в разных профессиях и специальностях.
Изменить размер текста:

В июле северным школьникам представится возможность получить «Билет в будущее». Так называется профориентационный проект, который уже третий год подряд дает возможность учащимся 6 - 11 классов попробовать себя в разных профессиях и специальностях.

Реализуется «Билет в будущее» при поддержке Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз Россия)» в рамках национального проекта «Образование».

Проект предполагает участие школьников в профессиональных онлайн-диагностиках и практических мероприятиях. Онлайн-диагностика будет включать комплекс тестовых заданий, нацеленных на определение приоритетных профессиональных сфер и навыков, а на основании полученных результатов после регистрации на платформе можно будет записаться на практические мероприятия на одну из площадок в регионе.

Опытные наставники подробно расскажут о профессии, проведут пробы и отметят ключевые навыки ребенка.

Опытные наставники подробно расскажут о профессии, проведут пробы и отметят ключевые навыки ребенка.

- «Билет в будущее» - хорошая возможность для первых шагов в движении к профессиональному самоопределению. Знакомство с профессией должно стать осознанным этапом в становлении молодежи. Каждый в детстве мечтает, кем стать, а данный проект позволяет подростку попробовать себя в профессии не в своем воображении, а в действительности. Наш колледж как региональный оператор будет отбирать компетенции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сертифицированным площадкам WorldSkills, поэтому не сомневаемся, что школьники и родители останутся довольны реализацией проекта, а опытные наставники смогут зародить интерес к той или иной профессии, - отмечает Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота, выбранного в 2020 году региональным оператором на основании федерального конкурсного отбора.

Опытные наставники подробно расскажут о профессии, проведут пробы и отметят ключевые навыки ребенка.

Стартует проект уже в июле, а пробовать свои силы в разных профессиях можно будет до конца ноября.

Стартует проект уже в июле, а пробовать свои силы в разных профессиях можно будет до конца ноября.

Всего за время реализации проекта планируется охватить несколько сотен юных мурманчан и рассказать им о самых востребованных сферах – геодезии, поварском деле, сетевом администрировании, фитнесе, туризме и еще двух десятках популярных компетенций.

Стартует проект уже в июле, а пробовать свои силы в разных профессиях можно будет до конца ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ДТП на Ленинградке в Мурманске погибли три человека
Явка на голосование по поправкам в Конституции в Мурманской области составила 43.51%
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список медработников, которые будут получать доплату за коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Кандалакшской ЦРБ у пациентов и сотрудников нашли коронавирус
В Мурманске ищут 45-летнюю женщину, которая ушла из дома
В Умбозере Мурманской области нашли превышение алюминия
В Мурманской области за поправки в Конституцию проголосовали 34% от всего числа избирателей
График движения пригородных поездов в Мурманской области с 1 июля
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Мурманской детской клинической больнице обнаружили коронавирус
Годовщина пожара на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 16 человек
Бывшего генерального директора Мурманского морского пароходства будут судить за долги по зарплате