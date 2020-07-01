Зажги «SVET ON»: «Норникель» провел онлайн-форум для молодежи

Последний звонок, выпускной, День молодежи, в этом году многие мероприятия проходят в режиме онлайн из-за того, что реальные встречи отменила пандемия коронавируса. И такой формат виртуального общение нравится молодежи. Поэтому компания «Норникель» 25-27 июня провела молодежный онлайн-форум «SVET ON».

Инженерное будущее, блогеры и волонтеры

Мероприятие объединило подростков 12-18 лет из городов присутствия «Норникеля»: Дудинки, Норильска, Мончегорска и Заполярного, Никеля и Читы, Газимурского Завода, а также из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Ульяновска, Казани, Ростова-на-Дону, Таганрога, Малого Турыша и Буэнос-Айроса!

- Рада приветствовать участников, ребят, экспертов. Последние месяцы мы переживаем интересное время, когда вся жизнь переместилась онлайн. То, что ребята с разных площадок сейчас здесь вместе, — это определенный момент времени. Наверное, летние каникулы тоже пройдут в Интернете. Мы решили воспользоваться этим моментом, расширить возможности, чтобы молодые люди не просто чатились в соцсетях, поэтому наша программа будет насыщенной, состоять из разных направлений. Самое главное - в практических ворк-шопах и мастерских форума отработать определенные навыки, которые, я уверена, будут полезны и интересны, - отметила на открытии «SVET ON» директор департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко.

Разные направления форума — это Startup — молодежное предпринимательство, или как начать свое дело; Volunteering — волонтерство как старт карьеры и стиль жизни, Engineering — инженерное будущее, перспективная наука и изобретательство, Technologies — диджитал, соцсети, блогеры и популярность в интернете. Если сложить заглавные буквы всех категорий, то получится название фестиваля «SVET ON».

Космический опыт

На платформе Zoom и в «ВКонтакте» проходили встречи с экспертами, которые рассказывали молодому поколению про важное, полезное и интересное. На участие в Zoom-встречах заявки подали более 400 человек, и 120 смогли выйти в эфир, чтобы задать вопросы. Ими буквально засыпали летчика-истребителя, Героя Российской Федерации, председателя «Российского движения школьников» Сергея Рязанского, который общался с ребятами на тему, как стать лидером в любом деле.

Участники «SVET ON», даже если учатся только в средней школе, уже сейчас думают, куда им поступать и в какой сфере работать. Кажется, что времени на выбор еще много, но сделать его сложно. Сомнения начинаются с того, куда поступать получать среднее и высшее образование, где потом работать. Сергей Рязанский сам в свое время стоял на распутье: сначала поработал в США, затем уехал в Россию, чтобы стать сотрудником института медико-биологических проблем. Но даже там ему не пришлось сидеть в кабинете, хотя изначально он готовил к отправке в космос обезьян. В какой-то момент он получил предложение вступить в отряд космонавтов, куда набирали ученых. Подобные резкие изменения в жизни могут стать как трамплином в карьере, так и большим стрессом. Как же сделать так, чтобы был первый вариант?

Сергей Рязанский.

- Мы должны четко ставить себе задачи и формулировать их. Очень важно расставлять приоритеты. Надо понимать, какие знания важны, а не хвататься сразу за 150 предметов. Мы все обычные люди, и головы у нас не резиновые. Каждый из нас должен владеть информацией, но есть та, критичная, которую я должен знать наизусть, есть та, что я должен знать, где найти, или у кого спросить. И вот тогда ты становишься эффективным в различных областях, - поделился своим опытом Сергей Рязанский.

Еще одним экспертом онлайн-форума стала художница Эллен Шейдлин. На разных встречах в Zoom много говорили о том, почему важно быть волонтерами, как развивать это движение, и почему многие успешные люди находят время в плотном графике, чтобы помочь другим. Но волонтерство в последнее время приобретает все новые формы и очертания. Если раньше добровольцев часто представляли как тех, кто поможет провести городской праздник или доставит продукты пожилым людям на дом, то сейчас они придумывают все новые форматы и виды помощи. И Эллен Шейдлин поговорила с молодыми людьми, как развить в себе креативность.

Эллен Шейдлин.

- В моем случае волонтерство — это возможность сказать: «Пожалуйста, если у тебя что-то не получается — скидывай все проблемы на меня, потому что в какой-то момент тебе надо отпустить ситуацию, посмотреть на нее со стороны». Мое волонтерство — это умение не только слушать, но слышать людей, я пытаюсь представить себя на их месте. Не думайте, что слово «искусство» создано для особенных людей — особенных не существует. Искусство присутствует в любом аспекте вашей жизни, нужно только немного покреативить. Не будьте жадными — делитесь своими идеями со всем миром, - посоветовала Эллен Шейдлин.

Уметь жить и в городе, и в деревне

Еще один спикер форума Гузель Санжапова спасла от вымирания целую деревню Малый Турыш, находящуюся в двухстах километрах от Екатеринбурга: она придумала производство крем-меда с ягодами - Cocco bello. Зная, что такое делать бизнес не в мегаполисе, она рассказала, есть ли слава и деньги в российской глубинке. Нужно ли молодым людям уезжать из сел и поселков навсегда или же после получения образования можно и нужно вернуться домой, доказав, что где родился, там и пригодился. Гузель Санжапова сначала рассказала ребятам о своем детстве, когда маме выдавали зарплату гречкой, а папа пытался делать бизнес на рынке, чтобы потом в деталях рассказать о производстве крем-меда и дать практические советы для тех, кто тоже хочет иметь свое дело. Сейчас удачная идея девушки спасла деревню с 16 домами и 52 жителями.

Гузель Санжапова.

- Часто нам со стороны пытаются сказать, что такое правильно, а что нет. Но не бывает правильно или неправильно, у каждого из нас свой путь, который он выбирает. Самое главное — не бояться его выбрать, поднять голову и сказать: «Я это смогу!», - уверена Гузель Санжапова.

Про то, как выглядит профессия блогера изнутри и что стоит за известностью, красивыми фотками и тысячами лайков, подросткам рассказал гуру SMM Павел Гуров. Ну, а музыкальную точку в форуме поставила известная певица, телеведущая и блогер Клава Кока.

Что самое приятное: те, кто не смог поучаствовать в «SVET ON», могут не расстраиваться: в группе форума в «ВКонтакте» можно посмотреть запись встреч со спикерами. Уверены, что это будет и полезно, и интересно.

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