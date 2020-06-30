Технологии не стоят на месте и упрощают жизнь людей. Насколько сильно, северяне смогут оценить уже примерно через полгода. До конца 2020 года в Мурманской области заработает проект «Умный город». Это интеллектуальная система видеонаблюдения, у которой много функций - например, распознавание лиц, что поможет вычислять на улице людей, находящихся в розыске. Также система будет фиксировать скопления людей и их агрессивное поведение, бесхозные подозрительные предметы и вызывать на место экстренные службы.

Сейчас в Мурманской области работает уже около 400 камер наружного видеонаблюдения, которые будут включены в «Умный город», до конца года установят на крупных перекрестках еще 358. Причем охват будут расширять, в том числе за счет северян, которые устанавливают камеры за свой счет — их тоже можно будет подключить к проекту.

Одна из сторон проекта - интеллектуальная транспортная модель. Модель также будет анализировать данные пассажиропотока, частоту остановок автобусов и троллейбусов, скорость движения, своевременность прибытия общественного транспорта. Это поможет находить слабые места, перестраивать график движения и привлекать перевозчиков к ответственности, если общественный транспорт ходит плохо.

Третий момент «Умного города» - контроль за работой коммунальной техники, который сейчас проходит в ручном режиме, но перейдет в автоматический.

- В этом году было много осадков, нам приходилось реагировать в ручном режиме на сообщения, что дорога не почищена, город занесен. Теперь мы сможем оперативнее устранять проблемы. Даже отследить, правда ли, что техника работает, или с датчиком «ГЛОНАСС» катается по городу? - отметил на заседании правительства губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Этой весной в качестве пилотного проекта в Мурманске была опробована диспетчерская, которая руководила работой коммунальной техники. Эксперимент оказался успешным.

Благодаря «Умному городу» будет проще разбираться в ДТП, по которым возбуждены уголовные дела. Речь идет, в частности, о таких авариях, которые произошли по вине рабочих, которые плохо убрали снег или забыли про антигололедное покрытие.

- Помимо этого мы уже запустили инвестиционный портал Мурманской области, а в ближайших планах - инновационный агрегатор для индивидуальных путешественников. Такого проекта нет нигде в нашей стране, только в Москве идет разработка — будем стараться опередить. Помимо этого, пандемия коронавируса показала, как важно иметь возможность работать дистанционно. Поэтому заработает единая платформа управления регионом, где стратегические задачи будут решаться в режиме одного окна. Появятся виртуальный офис госслужащего, ролевая разбивка для каждого сотрудника, - сообщил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Туристический портал и мобильное приложение для путешественников должны заработать в конце года, другие проекты могут быть воплощены быстрее.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Когда я работал в Минстрое, я занимался внедрением проекта «Умный город». Теперь для меня еще очевиднее, насколько цифровые технологии позволяют сделать эффективнее управление городским хозяйством и лучше - жизнь простых людей.

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