Кольская АЭС отмечает 47-летие пуска первого энергоблока

29 июня 1973 года электроэнергия, выработанная на энергоблоке №1, впервые начала поступать в Кольскую энергосистему. Именно эта дата считается Днем рождения Кольской атомной станции. С начала пуска Кольской АЭС станция выработала более 430 000 миллионов кВт·ч электроэнергии.

Кольская АЭС была первой АЭС, построенной на Крайнем Севере, за полярным кругом. Она и сегодня остается самой северной атомной станцией в Европе.

- Именно на Кольской АЭС были отработаны технологии безопасной эксплуатации в периоды полярного дня и ночи, в режимах низкой температуры воздуха и запредельных ветровых нагрузок. Воплощение в жизнь идеи использования атомной энергии в суровых климатических условиях Заполярья стало величайшим достижением отечественной науки и техники, революционным прорывом в развитии Арктических территорий, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Благодаря Кольской АЭС, Мурманская область является одним из наиболее энергообеспеченных регионов России. Кольская атомная станция обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в регионе, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты Кольского Заполярья.

В 2019 году на Кольской АЭС завершился масштабный проект по повторному продлению сроков эксплуатации энергоблоков первой очереди. Благодаря проведенной модернизации, уровень безопасности Кольской атомной станции повысился как минимум на порядок, и станция получила возможность продолжать вырабатывать электроэнергию всеми четырьмя энергоблоками еще 15 лет.

Кольская АЭС была и остается экологически ответственным предприятием, уделяющим охране окружающей среды приоритетное внимание. При этом атомная энергетика обеспечивает выработку электроэнергии без сжигания ископаемого топлива, что препятствует глобальным климатическим изменениям.

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