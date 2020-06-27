2020-06-27T12:12:22+03:00
Общество

Жители Мурманска протестуют против создания автостоянки на месте сквера

Почти 90 деревьев уже вырубили, на ситуацию обратили внимание власти города и области
Ника СВЕТЛОВА
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Вместо сквера на улице Полины Осипенко появится автопарковка. Фото: vk.com/myrosta51Вместо сквера на улице Полины Осипенко появится автопарковка. Фото: vk.com/myrosta51
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Северяне переживают за каждое срубленное дерево, которое погибло потому людям надо заменить трубы, сделать новую остановку или магазин. Из-за реконструкции автоподъезда к Мурманску, например, вырубят почти 17 тысяч деревьев.

На улице Полины Осипенко в областном центре масштаб не такой большой, но местным жителям как серпом по сердцу. На этой неделе они заметили, как в сквере рядом с жилыми домами рабочие валят одно дерево за другим. Возмущению мурманчан не было предела, но в ответ на это они получили ответ, что на месте сквера будет автостоянка.

Для многих жильцов близлежащих домов выбора между зеленой зоной отдыха и местом для машин не стояло: они вышли на улицу, пытаясь отстоять любимый уголок. Правда, не вышло: деревья вырубили. В соцсетях появилась информация, что, не сдержав эмоций, один дедушка даже бросился на рабочих с кулаками, однако в полиции Мурманска "КП" сообщили, что заявления не поступало.

Мурманчане не смогли равнодушно смотреть, как спиливают десятки деревьев. Фото: vk.com/myrosta51

Мурманчане не смогли равнодушно смотреть, как спиливают десятки деревьев. Фото: vk.com/myrosta51

История со сквером вышла резонансной, на нее обратили внимание власти. Мурманчанка Надежда Грушковская написала губернатору Мурманской области Андрею Чибису, требуя объяснений. Из правительства пришел ответ, что все делается в рамках закона.

- Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска выдано разрешение на строительство автостоянки открытого типа для постоянного и временного хранения автомобилей в районе дома № 2 по улице Полины Осипенко. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города выдано разрешение на снос 68 ив, 18 рябин и 4 берез. За снос зеленых насаждений лицу, проводящему строительные работы, надлежит выполнить компенсационное озеленение в виде посадки 110 кустарников декоративных пород и обустройства 680 кв.м газона в местах, указываемых управлением Ленинского административного округа города Мурманска, - говорится в официальном ответе.

Но он, конечно, мурманчан не устроил. То, что высадят деревьев больше, чем было срублено, это хорошо, но где же теперь гулять, раз сквер исчезнет, вместо зелени - асфальт да бетон.

- У нас особый район: Атомфлот, 35-й завод, причалы, войсковая часть с горюче-смазочными материалами, стройка по Нижней Росте, тубдиспансер и прочее. Нам жизненно необходимы зеленые насаждения, без них будет просто каменный мешок. Мы и так не видим и не слышим лягушек, соловьев, не все могут выехать в деревню. Деревья - это фильтр, это наше здоровье и наших детей. Иначе здравствуйте астма, аллергии, дерматиты, псориазы, экземы, бронхиты и прочая дрянь. Говорю как биолог и медик, - пишет в "ВКонтакте" мурманчанка Елена Тарасова.

С жильцами дома №2 на улице Полины Осипенко пообщался глава администрации Мурманска Евгений Никора.

- Это была очень непростая встреча и непростой разговор. В ходе нее я подумал, что для мурманчан и представительная и исполнительная власть – это, по сути, одно целое, это - власть. Имея опыт работы в представительной власти муниципального уровня, в законодательной и исполнительной власти регионального уровня, а сейчас - в исполнительной власти муниципального уровня (в должности главы администрации города), я хорошо понимаю, что необходимо прислушиваться к мнению людей, потому что надежда у них только на власть! И здесь очень важна роль законодательных органов власти – и федерального, и регионального уровня. Поскольку люди хотят не только исполнения законов, но и чтобы эти законы были справедливым.

Состоялась непростая встреча мурманчан с главой администрации города Евгением Никорой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Состоялась непростая встреча мурманчан с главой администрации города Евгением Никорой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

По итогам встречи было решено временно приостановить строительство площадки, а инициативная группа жильцов в ближайшее время встретится с руководством Мурманска, чтобы обсудить пути решения проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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