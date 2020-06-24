«Надо быть человеком без сердца, чтобы оставаться в такой ситуации равнодушным»

В этом году 9 Мая традиционный парад в честь Дня Победы не состоялся, его перенесли на 24 июня. Мурманская область стала одним из немногих регионов, где эпидемиологическая обстановка позволила провести мероприятие. Сегодня по проспекту Ленина едут танки, БТР и «Грады». А задумывались ли вы, кто приводит их в порядок перед ответственной демонстрацией и как военная техника времен Великой Отечественной войны оказывается в хорошем рабочем состоянии?

Сначала старики, потом внуки

В Первомайском округе Мурманска есть войсковая часть № 02098. Жители близлежащих домов привыкли, что часто видят танки – при части находится ремонтно-восстановительный батальон. Образован он был 1 июня 2009 года в поселке Пинозеро, а через три года передислоцировался в Мурманск. Именно здесь восстанавливали американский танк «Шерман».

Константин Лихоткин первым в истории Мурманска проехал на Т-34 во время Парада.Фото: Олег ФИЛОНОК

Каждый год здесь готовят к Параду Победы технику, которая идет по главной дорожной артерии столицы Заполярья. В этом году в составе механизированной колонны – 72 единицы техники. Сначала идут «дедушки» - танки и прочие, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. В этом году поедут, конечно, Т-34, без которого невозможно представить День Победы, СУ-100 (советская противотанковая самоходная артиллерийская установка), ГАЗ-69, парадные «Волги» со знаковыми госномерами «1941» и «1945», которые силами ремонтно-восстановительного батальона были переделаны в кабриолеты для командующего парадом.

Следом поедут «внуки»: танк Т-80, гроза для всего мира «Панцири», береговой ракетный комплекс «Бастион», С-400, противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», снегоболотоходы «ГАЗ-3344» и другие. В батальоне их приводят в идеальное состояние.

В составе механизированной колонны 24 июня вышли 72 единицы техники.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Техника планово обслуживается, проводят рихтовочные и покрасочные работы, токарный цех проводит сварочные работы, например, если порвало крыло, меняем втулки на пушках - ставим бронзовые. Обуваем «башмаки» на гусеницы, чтобы они не портили асфальт. Мурманчане очень за это переживают, и мы относимся к этому с пониманием, - рассказывает заместитель командира воинской части 02098 по вооружению, начальник технической части капитан Константин Лихоткин.

До блеска

Перед каждой репетицией технику моют, а перед самим парадом буквально сдувают с нее пылинки: моют еще раз, наносят георгиевские ленточки и знак Российской армии, чернят резину и чистят протекторы. Из ворот части техника выезжает, словно с завода.

Но мало навести лоск, надо, чтобы все прошло без сучка без задоринки. Неделями личный состав тренируется на плацу ходить торжественным маршем, строится в коробки. Гоняют и технику.

В ремонтно-восстановительном батальоне трудятся профессионалы своего дела.Фото: Олег ФИЛОНОК

В ремонтно-восстановительном батальоне трудятся профессионалы своего дела.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Есть исторические мотоциклы, которые поедут боевой двойкой. Им надо пройти параллельно, чтобы было красиво, все должно быть слаженно, водители должны чувствовать плечо товарища. Поэтому они репетируют в части. С БТР и танками мы тренировались в Корзуново, - продолжает Константин Лихоткин.

«Ветераны встали, а в руках у них красные гвоздички»

Все эти усилия нужны для того, чтобы люди на параде не сдерживали чувств, увидели мощь армии и, в частности, Северного флота во всей красе. Кстати, сами военные тоже часто не могут сдержать эмоций. Константин Лихоткин первым в Мурманске за всю его историю прошел проспект Ленина на параде на Т-34. Стоя в башне, чувствовал в горле ком. С юмором говорит, что офицеры были как кремень, а его кремень куда-то делся.

Новейшие снегоболотоходы.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Казалось бы, все это должно приесться, но каждый раз я получаю новые эмоции. Наверное, надо быть человеком без сердца, чтобы оставаться в такой ситуации равнодушным. Я помню май 2017 года, как народ смотрел на Т-34… Этот коридор из людей, который начинался далеко от Пяти Углов… Когда проезжали мимо трибуны, ветераны встали, а в руках у них красные гвоздички. Ты понимаешь, что они на этом танке воевали, а ты на нем перед ними едешь. Когда закончилась официальная часть, я стал всем махать, а

рации дал команду сигналить всем на нашем пути, - вспоминает капитан. - Я до слез горд за нашу работу, за людей, которые восстанавливают технику.

К исторической технике в батальоне особое отношение.Фото: Олег ФИЛОНОК

Несколько лет Константин сам стоял в башне Т-34, а теперь дает такую возможность подчиненным. Говорит, что это такой вид поощрения: когда человек узнает, что будет стоять в исторической форме в башне легендарного танка, то глаза горят как никогда. Военнослужащие готовы приводить технику в порядок за счет личного времени.

Кстати, в роду Константина Лихоткина военных нет, только прадед Гавриил был в пехоте во время Великой Отечественной войны. Пойти за погонами будущего капитана вдохновила бабушка Галина Ивановна:

- Во время войны бабушка кормила наших солдат, она всегда вкусно готовила. Она же меня и подтолкнула стать военным. Я был маленький и щупленький, и она говорила: «Да ты не поступишь, посмотри на себя». Она делала это специально, чтобы я раззадорился и доказал обратное. Я занялся спортом, стал более 30 раз подтягиваться на турнике, бегать. Поступил в Омский танковый институт. Даже не маме с папой хотел что-то доказать, а ей. Начистил свой первый сапог до зеркала в 2006 году, она посмотрела на это и сказала: «Ты понимаешь, для чего я это сделала?». Бабуля для меня все! Когда показал ей Т-34, который восстановили, она сразу вспомнила те годы.

В мечтах у Константина Лихоткина увидеть на параде в Мурманске новейший танк «Армада».

- Обычно у мужчин в мечтах купить крутую машину – для каждого она своя. А я, как танкист, мечтаю о другом. Например, ехать на Т-34 – это особенные ощущения. Кажется, что управлять «КамАЗом» или «Ладой Приорой» - моей первой машиной – было сложнее. Самая быстрая и юркая машина из исторических, даже пятаки крутит. Ей все равно, что под ней: грязь и щебенка, снег или доски, - добавил наш собеседник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Мурманске и Североморске 24 июня 2020 года: расписание, перекрытия, где посмотреть онлайн, ситуация с коронавирусом. 24 июня 2020 года в Мурманской области состоятся Парад Победы и авиапарад (Подробности)

В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме. Медработники переживают, что после него может случиться вспышка коронавируса [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru