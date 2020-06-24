Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы в этом году проходит немного позже обычного. Виной тому - коронавирус, который внес свои коррективы в празднование 9 мая. Тем не менее, парад военной техники по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесли 24 июня. И, не смотря на то, что во многих городах России это торжественное шествие отменили, в Мурманске и Североморске парад все-таки состоится, правда, с соблюдением особых противоэпидемических мер. Так, всем выдадут медицинские маски, школьников не допустят к участию в мероприятии (но они могут быть зрителями), а также будет соблюдена социальная дистанция.

- Для охраны общественного порядка на мероприятии привлекут сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, общественных объединений правоохранительной направленности, военнослужащих военной полиции и Северного флота – всего порядка 500 человек. Почетные гости праздника - ветераны - и все участники торжественного парада предварительно прошли тестирование на коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним, что в Мурманске пеший парад военной техники начнется на площади Пять Углов в 10.00. В Североморске - в это же время на Приморской площади. Всего в военных парадах будут задействованы около полутора тысяч человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

- Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34. За ним пройдет истребитель немецких танков – самоходная артиллерийская установка Су-100.Чтобы не повреждать асфальт, на гусеницы танков прикреплены специальные накладки, -отметили в пресс-службе Северного флота.

После пешего Парада Победы мурманчан ждет воздушный демонстрационный полет авиатехники: в 11.10 17 военных самолетов и вертолетов поднимутся на высоту от 200 до 600 метров и пролетят над мемориалом Защитникам Советского Заполярья.

Кроме того, в 23.00 над памятником Алеши прогремит артиллерийский салют из 30 холостых залпов.

Несмотря на то, что торжественные мероприятия не отменили, губернатор Андрей Чибис рекомендует северянам отдать предпочтение просмотру парада дома, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса. Прямая трансляция будет доступна на личной странице главы региона в соцсетях и в группе правительства Мурманской области.

Напомним, что 24 июня движение общественного транспорта в Мурманске изменится из-за Парада Победы. Некоторые троллейбусы и автобусы будут идти по другому маршруту.

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