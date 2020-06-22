Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 июня 2020 года: 4431 заболевших и 3036 выздоровевших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 85 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4346 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+37). Всего диагноз поставили 1137 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2139 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+9, всего 219), Кольском районе (+5, всего 104), Апатитах (+6, всего 188), Печенгском районе (+1, всего 76) и Североморске (+18, всего 194), Ковдоре (+1, всего 2), Оленегорске (+8, всего 35).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кандалакшском районе - 22 зараженных, Кировске - 114, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3036 человек. Общее количество летальных исходов - 9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смягчение ограничений для предпринимателей и бизнеса из-за коронавируса в Мурманской области: последние новости на 20 июня 2020 года. Губернатор Мурманской области о смягчении ограничений из-за коронавируса для бизнеса, мы собрали последние новости на 20 июня 2020 (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд. Кроме того, в этих городах открываются непродовольственные магазины и фитнес-залы (Подробности)

Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "в регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов". Исключение сделали только для организованных групп и вахтовиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru