Кузница «горных» кадров

В новом формате в этом году 17-19 июня прошел XVI Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования». Из-за пандемии коронавируса встреча состоялась онлайн. Мероприятие объединило более 1000 участников из 49 стран и 232 вузов. Его организаторами стали Санкт-Петербургский горный университет и Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, партнером выступила компания «ФосАгро».

- Данный форум-конкурс - возможность для более активной интеграции академического сообщества, для взаимодействия ученых, занимающихся актуальными проблемами недропользования. Я глубоко убежден, что молодые исследователи, молодые специалисты и ученые – это перспективное будущее нашего сектора, и они уже сейчас вносят важный научный вклад в его развитие, - отметил на открытии мероприятия ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Стоит отметить, что компанию «ФосАгро» и Санкт-Петербургский горный университет связывает давняя дружба и сотрудничество. Сейчас в компании работают более четырехсот выпускников «Горного» и большая их часть в горно-обогатительном комплексе компании в Мурманской области.

Обращаясь к студентам «Горного», генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Совета управляющих Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО Андрей Гурьев отметил, что ближайшие пять лет станут для юношей и девушек важнейшими. Это уже первый шаг по карьерной лестнице.

К слову, с учащимися вуза «ФосАгро» заключает целевые договоры, это означает, что студентам полагается стипендия в случае хорошей учебы, они проходят практику на предприятиях компании и могут трудоустроится в компании после получения дипломов.

Уже в вузе студенты получают нужные знания, которые помогают им в исследованиях. Такие работы, сделанные серьезно, грамотно и с душой, становятся не просто гордостью разных конференций – разработки могут найти применение на практике. Именно практическая реализация научных разработок может дать импульс развития бизнеса, может задать новые тренды в индустрии. Поэтому «ФосАгро» поддерживает исследователей, причем не только в России, а, например, в рамках совместной с ЮНЕСКО международной программы «Зеленая химия для жизни»

- Вопреки пандемии, которая заставила многие страны закрыться, поставить барьеры на пути сотрудничества, в рамках этого форума научная жизнь будет бурлить и идти вперед, - отметил Андрей Гурьев. - Для ФосАгро, одной из 36 компаний мира, отмеченных ООН за приверженность ответственному ведению бизнеса статусом компании-лидера Глобального Договора, очень важно, что в ходе работы форума отдельные его секции будут посвящены принципам устойчивого развития горного производства, рачительному использованию минерального сырья. Это поможет формированию новой этики научного прогресса, предусматривающей заботу о сохранении природного многообразия земли и благополучии будущих поколений.

Как отметил помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, конкурс зарекомендовал себя как одна из научно-практических площадок формирования новых подходов к науке, является очень знаковым мероприятие. А Горный университет стал одним из флагманов в профессиональном образовании.

СПРАВКА «КП»

Между компанией ФосАгро и ВУЗом заключен договор об организации практики студентов на предприятиях. В 2019 году студенты СПБГУ прошли практику на рудниках, фабриках и в других подразделениях КФ АО «Апатит»: ознакомительную (408 человек), производственную и преддипломную практики (32 человека). За время прохождения практики ребята приобретают производственный опыт и успевают получить рабочую профессию.

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