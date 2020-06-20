2020-06-19T22:45:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 июня 2020 года: 4280 заболевших и 2952 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 июня 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус пока не отступает от Мурманской области.Коронавирус пока не отступает от Мурманской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 61 новый случай заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4280 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+53). Всего диагноз поставили 1053 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1988 человек. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+6, всего 208), Кольском районе (+1, всего 94) и Апатитах (+1, всего 179).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 113 зараженных, Североморске - 173, Печенгском районе - 70, Оленегорске -27, Кандалакшском районе - 22, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2952 человека. Общее количество летальных исходов - 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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