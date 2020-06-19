Губернатор Мурманской области поручил не увольнять директора Дворца культуры имени Кирова

В истории с увольнением директора Дворца культуры им. С.М.Кирова поставлена точка. Напомним: на прошлой неделе стало известно, что министр культуры Мурманской области Евгений Гоман сообщил Светлане Вагайцевой, что с 26 июня она должна покинуть свое кресло, в котором работала 20 лет.

Не все деятели культуры приняли эту новость с пониманием и объяснением руководителя профильного ведомства, что ДК нужен свежий взгляд на работу и обновление.

Ситуацию прокомментировал также губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который уточнил, что кадровые перестановки часто важны, но проводить их надо корректно.

18 июня стало важным днем: увольнение Светланы Вагайцевой обсудили на заседании комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту, куда поступили обращения от сотрудников дворца культуры. Многие из них возмутились решением министерства, а двое даже написали заявления на увольнение, готовясь уйти вместе с руководителем.

- Парламентарии заслушали министра культуры региона Евгения Гомана о сложившейся ситуации. Депутаты остались удовлетворены принятым губернатором области решением, о котором доложил министр, не расторгать трудовой договор со Светланой Вагайцевой. Также парламентарии предложили Евгению Гоману в дальнейшем более внимательно отнестись к людям, которые работают в сфере культуры, и учесть в своей работе предложения депутатов, прозвучавшие на заседании, и мнения северян, указанные в обращениях, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной Думы.

В этот же день состоялась встреча Светланы Вагайцевой с Андреем Чибисом. На ней обсуждалось то, что директор остается в своей должности, а также дальнейшая работа дворца культуры.

- Я сразу приняла извинение Андрей Чибиса [за действия министра], а вот потом ко мне приходил Евгений Гоман, его извинения я не приняла – слишком поздно сказал. Мне хочется ходить с гордо поднятой головой. Надо было все делать по-человечески. Я рада, что наша встреча с губернатором состоялась, она была очень продуктивной, мы обсудили интересные проекты, скоро вы о них узнаете, - рассказала «КП» Светлана Вагайцева.

Она поблагодарила всех, кто поддержал ее.

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