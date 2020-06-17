Налог с дохода по вкладам: что рассмотреть вкладчику

1 апреля вступил в силу закон 102-ФЗ, один из пунктов которого — про налогообложение депозитов с 2021 г. Инвестиционный брокер «ФИНАМ» разобрался, что изменилось в законодательстве и что рассмотреть вкладчику.

Как изменится налогообложение

Было. На наличие налога влияет ставка. Налог с дохода по рублевому вкладу или счету платится, если его ставка превышает ключевую ставку ЦБ РФ + 5 п. п. Сейчас ключевая ставка — 5,5%, поэтому необлагаемый лимит составляет 10,5%. В валюте необлагаемый лимит закреплен и равен 9%. Налог платится с превышения лимита: для резидентов — по ставке 35%, для нерезидентов — 30%.

Будет. Налог будет рассчитываться с процентного дохода, если он превышает установленный лимит. Формула расчета: 1 000 000 руб. × ключевую ставку ЦБ РФ на 1 января года расчета. Если лимит превышен, придется платить налог по ставке 13% — как резидентам, так и нерезидентам.

Рассчитаем налог в 2021 г. Допустим, 1 января ставка ЦБ РФ = 6%, тогда лимит составит 1 000 000 руб. × 6% = 60 000 руб. Если процентный доход по вкладу превысит лимит, с разницы платится НДФЛ по ставке 13%.

Проценты по валютным депозитам пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты. В расчет налоговой базы не попадают проценты по счетам эскроу, а также по вкладам и счетам, ставка по которым не превышает 1% годовых.

Что рассмотреть вкладчику

Один из вариантов — открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Это счет для инвестиций на бирже, который дает возможность получать налоговый вычет.

Есть 2 типа вычетов: тип «А» позволяет возвращать до 52 000 руб. ежегодно, тип «Б» освобождает от НДФЛ инвестиционный доход. Можно выбрать 1 вычет. ИИС открывается на срок от 3 лет. Если закрыть счет раньше, вычет придется вернуть.

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На ИИС можно инвестировать в инструменты, обращающиеся на российских биржах, а именно:

1.Акции российских и зарубежных компаний.

2.Государственные и корпоративные облигации, включая выпускаемые в валюте.

3.Доллар, евро, британский фунт и другая валюта по курсу биржи, а не банка.

4.ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды.

5.Фьючерсы, опционы и другие производные инструменты.

Новым клиентам «ФИНАМ» предлагает ИИС с тарифом FreeTrade без комиссии за сделки с акциями, облигациями и ETF на Московской бирже и процентом на свободный остаток в рублях — половина половиной ключевой ставки ЦБ РФ. Для инвестора тройная выгода: он может экономить на налогах, не платит комиссию с инвестиций и получает процент на остаток.

Узнайте подробности у экспертов ФИНАМ в Мурманске, ул. Полярные Зори, д.2., по тел. (88152)567-977. Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ».

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