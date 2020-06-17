2020-06-16T23:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 17 июня 2020 года: 917 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 17 июня 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус продолжает одолевать мурманчан.Коронавирус продолжает одолевать мурманчан.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 72 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4083 человека.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+43). Всего диагноз поставили 917 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. На масштабной стройке режим ЧС отменили. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразился опасной инфекцией 1791 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+2, всего 164), Мончегорске (+26, всего 188), Кольском районе (+8, всего 82), Апатитах (+2, всего 177), Печенгском районе (+2, всего 55) и Кандалакшском районе (+2, всего 22).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кировске 112 зараженных, Полярном – 21, Оленегорске - 25, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2810 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – от опасной инфекции погибло 7 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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