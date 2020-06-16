Директор ДК имени Кирова: "В нашем дворце культуры не сауна, а оздоровительно-спортивный комплекс, разве это плохо?"

Дворец культуры им. С.М.Кирова обычно дает добрые поводы для новостей: то один коллектив приедет с фестиваля с победой, то другой. А на прошлой неделе пошел снежный ком: сначала директору главного ДК Заполярья Светлане Вагайцевой вручили уведомление об увольнении без объяснения причин, потом выяснилось, что за дверьми кабинета №111 находилась… сауна.

Последняя новость наделала много шума. Мол, как это в храме культуры и парилка с бассейном? За комментарием по этой истории «Комсомолка» обратилась непосредственно к Светлане Васильевне.

Оказалось, что называть это помещение сауной некорректно. По документам она идет как «помывочная», а в самом ДК его называют оздоровительно-спортивным комплексом. Ведь помимо прочего здесь есть и тренажеры.

Помывочной могли пользовать все сотрудники. Фото: vk.com/pvm51

- Я пришла в 2000 году, тогда уже шел капитальный ремонт под руководством губернатора Юрия Евдокимова. Проект создавал «Мурмангражданпроект», заказчиком было управление капитального строительства, генеральным подрядчиком «Ренессанс». Это сделано не для улицы, а для сотрудников, чтобы они могли сходить в тренажерный зал, снять колоссальную нагрузку – они работают днем и ночью. Это для тех, кто приезжает к нам на фестивали и конкурсы из других регионов. Не всегда у них есть деньги, чтобы заселиться в гостиницы. Они оттанцевали, потом пошли группами, смыли с себя пот, сели в поезд и уехали, - рассказала Светлана Вагайцева.

По ее словам, посетить оздоровительно-спортивный комплекс может каждый сотрудник (в соцсетях писали, что ходят сюда только видные в области люди да приближенные к директору): пишешь служебку, составляется график.

- На каждом этаже у нас есть душ, туалеты. В гримерках есть душ! Это разве плохо, что во дворце культуры были созданы все условия для людей, которые прославляют Мурманскую область? А в тренажерку ходят сотрудники даже в обед - у нас ведь работает много молодежи до 40 лет, им нужна разрядка, - поясняет директор "Кировки".

Обидно Светлане Васильевне за то, что из-за шумихи с сауной северяне забыли, что во время капитального ремонта было сделано и крыльцо с подогревом, и такая же кровля – такого нет ни в одном ДК области.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал министру культуры Евгению Гоману замечание за то, как было вручено уведомление об увольнении. Глава региона извинился перед Светланой Вагайцевой и сообщил, что встретится с ней в ближайшее время, чтобы поговорить о будущем и культуре Заполярья.

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