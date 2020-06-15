Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 15 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.
15 июня Заполярье перешагнуло отметку в 4 тысячи заболевших коронавирусом. А если точно - инфицировано 4011 человек. 2690 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 северян.
Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как число новых зараженных практически не растет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1719 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск - за одни сутки в заполярной столице +43 новых случая.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 887 случаев
Апатиты – 175 случаев
Североморск – 162 случая
Мончегорск – 162 случая
Кировск – 112 случаев
Кольский район – 74 случая
Печенгский район - 53 случая
Оленегорск – 25 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 20 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Ловозерский район – 6 случаев
Терский район – 4 случая
Заозерск – 3 случая
Ковдор – 1 случай
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов. Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии (Подробности)
Сотрудники "Мурманэнергосбыта" в Мурманске заболели коронавирусом. В главном управлении сотрудники переведены на самоизоляцию (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»