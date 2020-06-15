Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 15 июня 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Коронавирус продолжает уверенными шагами двигаться по Мурманской области. Самыми стойкими к COVID-19 оказались Видяево и Островной - это единственные муниципалитеты региона, где пока не выявили ни одного случая заражения опасной инфекцией.

15 июня Заполярье перешагнуло отметку в 4 тысячи заболевших коронавирусом. А если точно - инфицировано 4011 человек. 2690 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 северян.

Большая часть заболевших, как обычно, приходится на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2292 человека. Однако режим ЧС там отменили, так как число новых зараженных практически не растет. На остальной территории области опасная инфекция выявлена у 1719 северян. Больше всего COVID-19 по душе Мурманск - за одни сутки в заполярной столице +43 новых случая.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 887 случаев

Апатиты – 175 случаев

Североморск – 162 случая

Мончегорск – 162 случая

Кировск – 112 случаев

Кольский район – 74 случая

Печенгский район - 53 случая

Оленегорск – 25 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 20 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Ловозерский район – 6 случаев

Терский район – 4 случая

Заозерск – 3 случая

Ковдор – 1 случай

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