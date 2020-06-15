Новый министр строительства Мурманской области: Андрей Чибис назначил Владислава Сандурского

В правительстве Мурманской области новые кадровые назначения. На оперативном совещании 15 июня губернатор Андрей Чибис представил нового министра строительства – им стал Сандурский Владислав Владимирович.

- Это грамотный специалист, он занимался олимпийскими объектами в Сочи, в Крыму – целевыми программами, - сообщил глава региона.

До Владислава Владимировича министром строительства в Мурманской области была Оксана Астахова, которую назначили в октябре прошлого года. В свою очередь она пришла вместо Максима Рудя, который проработал всего пять месяцев. Оксана Александровна правительство Мурманской области не покидает.

- Она становится заместителем губернатора по городской среде, учитывая объем работ в этой сфере и ее важность, - подчеркнул Андрей Чибис.

СПРАВКА «КП»

Новому министру строительства Заполярья 36 лет. Родился он в Уфе, там же закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по направлению «проектирование, сооружение и эксплуатация газо-нефтепроводов, газо-нефтехранилищ и нефтебаз». Первое место работы - управление капитальным строительством в ОАО «АК «Транснефть» (инженер).

- С декабря 2007-го по май 2015-го занимал ряд должностей в ГК «Олимпстрой» в Сочи: начальник отдела, заместитель директора дирекции, директор дирекции мониторинга и сводной отчетности. С мая 2014-го по январь 2016-го являлся заместителем руководителя дирекции по организации и проведению Гран-при России Формулы 1 НАО «Центр Омега», а также начальником управления делами, - сообщает сайт Национальное культурное наследие.

До августа 2018 года Владислав Владимирович был заместителем генерального директора АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» г. Симферополь. Последнее место работы - филиал «Дирекции строительства» в Калининграда Фонда «Национальное культурное наследие», где он был руководителем.

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