Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 15 июня 2020 года: 844 зараженных, 7 умерших
Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили еще 57 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 3946 человек.
Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+49). Всего диагноз поставили 844 жителям областного центра.
Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место масштабная стройка в Белокаменке - 2292 человека. За последние сутки там выявили ни одного нового случая заражения.
Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1654 человека. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 158), Мончегорске (+2, всего 160), Кольском районе (+1, всего 68), Оленегорске (+1, всего 23).
В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах 173 зараженных, Кировске - 111, Печенгском районе - 50, Кандалакшском районе - 19, Оленегорске - 22, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе - 6, Терском районе - 5, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.
Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2677 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – от опасной инфекции погибло 7 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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