В Мурманске в ДК имени Кирова нашли кабинет, переделанный под сауну

Дом культуры им. С.М. Кирова в Мурманске внезапно оказался в центре скандала, каких за ним не было замечено много лет как. Ведь писали о главном культурном учреждении Мурманской области в основном позитивные новости. А тут как снег на голову: по соцсетям разлетелись фотографии, что в «Кировке» нашли незаконную сауну…

Сауна есть и, например, на стадионе «Строитель», хотя не все об этом знают. Пользоваться ей могут только хоккеисты, которые проводят на местном льды игры и тренировки. Но восстановление мышц после напряженного матча — это одно, а вот зачем парная во дворце культуры?

Появление сауны связывают с уже бывшим директором Светланой Вагайцевой. О том, что она покидает ДК, в котором работала с 1999 года, стало известно на этой неделе. И новость тоже всполошила медиапространство региона.

Сообщалось, что заслуженного директора едва ли не отправляют на улицу после 20 лет прекрасной работы. Тогда министру культуры Мурманской области Евгению Гоману пришлось объяснять свое решение.

- Светлана Васильевна - заслуженный деятель, мы относимся к ней с большим уважением. Однако Дворцу культуры нужен свежий взгляд в сторону современности. Мы предложили Светлане Вагайцевой поработать в совете ветеранов или остаться в ДК в качестве методиста или преподавателя. Говорили с ней о ее важной роли в культуре региона, сейчас ждем, согласится ли она продолжить работу в заведении на другой должности, - сообщил «КП» Евгений Гоман.

Казалось бы, обсуждать больше нечего, но теперь появилась информация о вип-сауне в кабинете №111 дворца культуры.

- Должность директора Светлана Васильевна заняла в 1999 году. И капремонт lделали уже при ней, и тогда же появился этот загадочный кабинет №111. А за дверями - целый банный комплекс!!! И ладно бы вся эта роскошь уровня заката КПСС была доступна для всех, так нет, вход только для избранных, по записи! Рядовым сотрудникам шиш с маслом. Доступ туда имели всего несколько человек из руководства ДК, друзья директора, да депутаты, раньше комитет по культуре еще захаживал, - сообщает паблик «Подслушано в Мурманске №1».

Сауна была за дверьми кабинета № 111. Фото: vk.com/pvm51

Помимо небольшой купели и парной здесь были парилка, душ, комната отдыха и тренажеры. Все достаточно незамысловатое, скромное по внешнему виду.

- Это в первую очередь тренажерный зал для сотрудников, которые поддерживают себя в форме! Доступ был открыт всем желающим в рабочем коллективе. Обсуждать здесь совершенно нечего, - пишет в «ВКонтакте» Сандра Князева.

В сауне был небольшой бассейн и тренажерный зал. Фото: baza.io

В самом ДК им С.М. Кирова информацию пока не комментируют, для многих сотрудников фотографии сауны стали неожиданностью, они даже не знали о ее существовании. «Комсомольская правда» -Мурманск» ждет ответ от прокуратуры области по данной ситуации.

Напомним: в декабре 2019 года прокуроры Ленинского округа при обследовании здания Ледового дворца спорта в Мурманске обнаружили, что на территории Учебно – спортивного центра находится круглосуточная баня «Садко».

- Помещение сауны сдавалось индивидуальному предпринимателю за плату, что является нарушением. Так как на базе восстановительного центра, который должен быть предусмотрен для спортсменов, не должны оказываться платные услуги по пользованию круглосуточной баней, - уточнили в надзорном ведомстве.

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