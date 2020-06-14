Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 июня 2020 года: 3889 заболевших и 2669 выздоровевших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили еще 71 новый случай заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 3889 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+53). Всего диагноз поставили 795 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место масштабная стройка в Белокаменке - 2292 человека. За последние сутки там выявили один новый случай заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1597 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 154), Мончегорске (+7, всего 158) и Кольском районе (+2, всего 67).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах 173 зараженных, Кировске - 111, Печенгском районе - 50, Кандалакшском районе - 19, Оленегорске - 22, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе - 6, Терском районе - 5, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2669 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – от опасной инфекции погибло 7 человек.

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