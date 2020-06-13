2020-06-12T20:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 13 июня 2020 года: 742 зараженных, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 13 июня 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Число заболевших коронавирусом в Мурманской области близится к 4 тысячам.Число заболевших коронавирусом в Мурманской области близится к 4 тысячам.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили еще 58 новых зараженных. Всего же COVID-19 поразил 3818 человек.

Больше всего заболевших снова выявили в Мурманске (+27). Всего диагноз поставили 742 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2291 человек. За последние сутки там выявили один новый случай заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1527 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 146), Мончегорске (+9, всего 151), Кировске (+3, всего 111), Печенгском районе (+1, всего 50), Кольском районе (+4, всего 65), Оленегорске (+2, всего 22), Терском районе (+1, всего 5)

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Кандалакшском районе - 19 зараженных, Полярном – 21, Апатитах - 173, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2663 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – 7.

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В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске. На 9 июня 2020 года в Мурманске 52 новых случая COVID-19, в Мончегорске - 22 (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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